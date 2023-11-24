Peugeot Türkiye, ‘yılın en iyi müşteri markası' seçildi

Marketing Türkiye ve Akademetre iş birliğinde yılın "Customer Brand"lerinin (müşteri markası) belirlendiği ALFA Awards'un bu yılki kazananları belirlendi. Hilton İstanbul Bomonti’de gerçekleşen Deneyim Tasarımı ve Yönetimi Zirvesi XCO’nun ardından düzenlenen ödül töreninde Peugeot Türkiye, binek otomobilde yılın en iyi müşteri markası seçildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Peugeot Türkiye Genel Müdürü Gülin Reyhanoğlu, bugüne kadar birçok ödüle layık görüldüklerini belirterek, "Tüketici görüşleriyle belirlenen ALFA Awards’ın bizim için değeri çok farklı. Müşterilerimiz için hep daha iyisini yapabilmek için çalışmalarımız durmadan devam ediyor. Bu çalışmalarımızın müşterilerimiz tarafından da takdir edildiğini görmek Peugeot Türkiye ailesi olarak bizleri ayrıca motive ediyor. Peugeot markası olarak satış rekorları kırdığımız, SUV segmentinde liderliğimizi pekiştirdiğimiz böylesi bir senede gelen bu özel ödül, aslında yaptığımız müşteri odaklı çalışmaların da en önemli kanıtı oldu." ifadelerini kullandı.

Reyhanoğlu, "Birbirinden iddialı ürünlerimizle pazarın neredeyse tamamına rekabetçi ve yenilikçi seçenekler sunuyoruz. 2024 yılını 'elektrikli yılı' olarak belirledik. 2024 yılı itibarıyla konvansiyonel yakıtlı modellerimizdeki yakaladığımız satış ve yüksek müşteri memnuniyeti başarılarımızı elektrikli modellerimizle sürdüreceğiz." açıklamasında bulundu.

Öte yandan, açıklamada aktarılanlara göre, ALFA Awards’ta kazanlar AKADEMETRE’nin uluslararası standartlarla oluşturduğu kapsamlı ve özgün metodolojisiyle belirleniyor. Araştırma kapsamında, Türkiye'de rastlantısal olarak belirlenen 12 ilde bin 200 kişiyle yüz yüze görüşmeler gerçekleştirildi. 62 kategoride yapılan araştırmayla "Müşterilerin arzu boyutu" ile "Markayı deneyimleme istekleri", "İletişim boyutu" ile "Markanın iletişim faaliyetlerinin niteliği" ve "İlişki boyutu" ile "Markanın tüketici nezdinde bilinirliği" gibi müşteride ilk izlenimi oluşturan satış öncesi ilişkiler değerlendirildi.