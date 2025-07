Muratbey ülke sınırlarını aşıyor! Çin FHC 2025 Fuarı'na katılacak

Takip Et

2008’de yurt dışına açılan ve 60’a yakın ülkede marka tescili alan Muratbey, 300’den fazla ürün çeşidiyle Türk peynirini dünya pazarlarında temsil ediyor. Avrupa’da Almanya, Hollanda, Belçika, Avusturya, Fransa, İsveç ve İngiltere başta olmak üzere pek çok ülkeye ihracat yapan Muratbey için Uzak Doğu ülkelerinden Güney Kore ve Çin pazarları da büyük önem taşıyor.

Güçlü büyümesine, ihracat yelpazesindeki uluslararası organizasyonlara katılımıyla önemli katkı sunan Muratbey, 12-14 Kasım’da Şangay’da düzenlenecek “FHC – Food & Hospitality China 2025” fuarına katılacak. 2024’te aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 50’den fazla ülkeyi ağırlayan FHC – Food & Hospitality China fuarı uluslararası gıda ve ikram sektörü ticaret borsaları için önemli bir platform niteliği taşıyor.

“Food & Hospitality China 2025 marka yatırımlarımızı Uzak Doğu’ya tanıtmak için fırsat”

Muratbey Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Erol, Çin’e süt ihracatı izni alan ilk 54 firma arasında olduklarını, bu ülkeye ilk ihracatlarını Mart 2021’de yaptıklarını, Şangay’da düzenlenen SIAL China’da ve Türkiye’yle ortak kültürel değerleri bulunan Kore’deki Seoul Food 2024 Fuarı’nda inovatif ürünlerinin büyük beğeniyle karşılandığını anlattı.

Yerel ve yenilikçi peynir çeşitlerini tanıtma konusunda uluslararası organizasyonları fırsat olarak gördüklerini belirten Erol şöyle devam etti: “İhracat yelpazemizdeki önemli pazarlardan Çin’de Kasım ayında düzenlenecek FHC Şanghay Küresel Gıda Fuarında, Türkiye’de üretilmiş yerel ve inovatif lezzetlerimizle yer alarak marka yatırımlarımızı anlatma, ürünlerimizi Uzak Doğu’ya tanıtma imkânına sahip olacağız. Amerika ve Avrupa pazarlarında da istikrarlı şekilde büyümeye devam ediyoruz. Ekim ayında Almanya Köln ANUGA Fuarı’na katılacağız. Yine bu yıl pek çok uluslararası katılımcısıyla sektörün en önemli buluşmalarından biri olan Worldfood Istanbul 2025’de de yer alacağız.”

Necmi Erol: Çin ve Kore’de inovasyona dayalı stratejiyle büyüyoruz

Erol, Çin ve Kore pazarına yönelik stratejilerini şöyle anlattı:

“Çin ve Kore’ye yönelik çalışmalarımızı inovasyona dayalı bir strateji üzerine kurduk. Bu stratejiyle Türkiye ekonomisine yüksek katma değerli ihracat kazandırmayı hedefliyoruz. Uzak Doğu’da özellikle Kaymaklı, Misto gibi zenginleştirilmiş, tüm dünyada en güçlü büyümeyi gösteren well being (bütünsel iyilik) ve sağlıklı yaşam trendlerine uygun ürünlerimizle öne çıkıyoruz. Çin’e Burgu (Helix), Topi, Misto, Kaymaklı, Ballı Kaymaklı, Avokadolu Kaymaklı, Sürmeli peynirlerimizi gönderirken, Kore pazarında da yatırımlarımıza yatay ve dikey büyüme stratejimiz doğrultusunda devam ediyoruz. Her iki ülkenin tüketim alışkanlıklarını ve alışveriş davranışlarını dikkate alarak, farklı gramajlarda ve kültürel tercihlere uygun ambalaj tasarımları geliştiriyoruz.”

Çin’de dijital pazarlama, Kore’de bölgesel outdoor kampanyaları sürüyor

Pazarlama faaliyetlerini ülkelerin farklılaşan sosyal ve kültürel yapılarına uygun bir anlayışla yürüttüklerini kaydeden Erol, çalışmalarına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

“Çin pazarında yaygın olarak kullanılan WeChat platformu üzerinden dijital pazarlama çalışmaları gerçekleştirdik. Güney Kore’de ise hedef kitlemize ulaşmak amacıyla bölgesel outdoor reklam çalışmaları yapıyoruz. Her iki pazarda da yerel gastronomi kültürünü odağımıza alarak, o ülkelere özgü peynir bazlı tarifler oluşturduk. Bu tarifleri sosyal medya kanallarımızda ve kurumsal web sitemizde yayınlayarak hem marka bilinirliğimizi artırıyor hem de ürünlerimizin kullanım alanlarını zenginleştiriyoruz. Ayrıca, pazarlama iletişimimizi sahada da desteklemek amacıyla ilgili ülkelere özel olarak hazırlanan tanıtım materyalleri ve satış noktası destekleyici malzemelerin gönderimlerini gerçekleştiriyor, yerel saha operasyonlarımızla marka görünürlüğünü güçlendiriyoruz. Bütünsel pazarlama yaklaşımıyla, sadece ürün değil; deneyim, kültürel uyum ve yerelleştirilmiş marka değeri sunuyoruz.”