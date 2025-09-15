Pfizer Medikal Kanıt Üretimi Direktörü Dr. Tugay Önal oldu

2016 yılında Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olan Dr. Tugay Önal, 2023 yılında İspanya’daki Alcalá Üniversitesi’nde Sağlıkta Yapay Zekâ alanında yüksek lisansını tamamladı. 2019 yılında Medikal Müdür olarak Pfizer’e katılan Dr. Önal, Pfizer’deki kariyeri boyunca Medikal İşler ve Gerçek Yaşam Verileri alanlarında artan sorumluluklarla çeşitli görevler üstlendi. Son olarak global düzeyde Onkoloji gerçek yaşam çalışmaları için strateji geliştirilmesine liderlik etti.

Avrupa Birliği destekli IMI (Innovative Medicines Initiative) çatısı altındaki BEAMER Projesi’nde, yapay zekâ tabanlı davranış modelleme yoluyla hasta uyumunu artırmaya yönelik çalışmalara liderlik eden Dr. Önal; aynı zamanda Medikal İşler ekiplerine aksiyon alınabilir içgörüler sunan yapay zekâ algoritmasının geliştirilmesi ve global ölçekte yaygınlaştırılmasına katkı sağladı. Akademik alanda ise İspanya’daki Alcalá Üniversitesi’nde yüksek lisans düzeyinde “İlaç Geliştirmede Yapay Zekâ Uygulamaları” dersleri verdi.

1 Eylül 2025 itibarıyla Medikal Kanıt Üretimi Direktörü ve Prostat Portföy Lideri görevine atanan Dr. Tugay Önal, Pfizer’in onkoloji portföyü içinde prostat ve ürogenital kanser ürünleri için Entegre Kanıt Üretim Planlarının (IEP) geliştirilmesi ve uygulanmasına liderlik edecek. Ayrıca Onkoloji Medikal Portföy Liderleri, Medikal Ofis (CMO) fonksiyonel birimleri ve diğer iç paydaşlarla etkin iletişim ve koordinasyonu sağlayarak kanıt üretim ihtiyaçlarının net şekilde tanımlanmasından ve hayata geçirilmesinden sorumlu olacak. Kanıt Üretim Komitelerine eş başkanlık edecek, fonksiyonlar arası ekipleri yönlendirecek ve gerçek yaşam verilerinin kullanımında yenilikçi yaklaşımları hayata geçirmeye devam edecek.

Pfizer Medikal Kanıt Üretimi Direktörü, Prostat Portföy Lideri Dr. Tugay Önal, yeni görevine ilişkin görüşlerini şöyle dile getirdi: “Sağlıkta sürdürülebilir ilerlemenin, verilerin anlamlı ve erişilebilir kanıtlara dönüştürülmesiyle mümkün olduğuna inanıyorum. Yeni görevimde, yenilikçi kanıt üretim yöntemleri ve yapay zekâ destekli çözümlerle bu dönüşüme liderlik etmeye devam edeceğim. Pfizer’in bilimsel liderliği ve hasta odaklı yaklaşımıyla, ekiplerimizle birlikte hastalar için değer yaratan çalışmalara imza atmayı sürdüreceğiz.”