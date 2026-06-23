Pfizer Türkiye, bilim sektöründe üst üste 5. kez “En Mutlu İş Yeri” seçildi

Happy Place to Work tarafından gerçekleştirilen “Türkiye’nin En Mutlu İş Yerleri” araştırmasına bu yıl 149 şirket dahil olurken; aday şirketler insan yönetimi uygulamaları ile bağımsız bir bilim kurulu tarafından değerlendirildi. Araştırmaya 235 bin 111 çalışanı temsilen, 81 bin 454 çalışan katıldı. Happy Place to Work kriterlerini karşılayan 93 şirket ise bu yıl “Türkiye'nin En Mutlu İş Yerleri” arasına girmeye hak kazandı. Pfizer Türkiye “Bilim” sektöründe üst üste beşinci kez “Türkiye’nin En Mutlu İş Yeri” seçildi.

Pfizer Türkiye ve MERA Bölgesi (Ortadoğu, Rusya ve Afrika) Çalışan Deneyimi Kıdemli Direktörü Seda Tamur Oğralı, Pfizer Türkiye olarak elde ettikleri bu uzun soluklu başarıyla ilgili şunları söyledi:

“Mutluluk, Pfizer’in dört temel değerinden ve önceliklerinden biri. Pfizer’de çalışanlarımıza mutlu çalışabilecekleri esnek ve keyifli bir ortam sunmaya çalışıyoruz. Happy Place to Work tarafından yürütülen araştırmada, ‘Bilim’ sektöründe beşinci kez ‘Türkiye’nin En Mutlu İş Yeri’ seçilmekten büyük bir gurur duyuyoruz. Pfizer’de çalışma deneyimini, mutluluk odağında her yeni gün geliştirmeye devam edeceğiz.