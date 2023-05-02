Pfizer'ın karı beklentileri aştı

Pfizer, Covid-19 aşısına olan talebin azalması nedeniyle satışlarda düşüş yaşamasına rağmen, ilk çeyrekte Wall Street beklentilerinin üzerinde kar ve gelir açıkladı.

Şirketin düzeltilmiş karı hisse başına 1.23 dolar olarak gerçekleşirken, beklenen rakam 0.98 dolardı.

Gelir ise 18.28 milyar dolar olarak açıklandı ve beklentilerin üzerindeydi. Pfizer'in net karı ise 5.54 milyar dolar olarak açıklandı.

Şirket, 2023 satış tahminini 67 ila 71 milyar dolar aralığında tutarken, hisse başına tam yıl düzeltilmiş kar beklentisini 3.25 ila 3.45 ABD doları arasında tekrarladı.