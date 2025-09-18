Pharmaton®, Kiddi® ile şimdi çocukların yanında.

Çocukların büyüme dönemlerinde yeterli ve dengeli beslenmenin yanı sıra vitamin ve mineral desteği de kritik bir rol oynuyor. Özellikle okul çağındaki çocukların bağışıklık, büyüme ve sağlıklı gelişim süreçlerinde, temel vitamin ve minerallerin günlük ihtiyaçlara uygun şekilde karşılanması oldukça önemli.

Bu ihtiyaçlardan hareketle geliştirilen Pharmaton® Kiddi®, çocukların günlük vitamin ve mineral ihtiyaçlarını desteklemek üzere formüle edildi. İçerdiği kalsiyum ve D vitamini çocukların kemiklerinin normal büyümesi ve gelişimine katkı sağlarken, iyot normal büyüme süreçlerine destek oluyor.4,5 Ayrıca formülündeki lizin, sağlıklı gelişim için değerli bir destek unsuru olarak öne çıkıyor.

Pharmaton® Kiddi®, 3-10 yaş grubu çocukların ve üzeri bireylerin sağlıklı gelişiminde ebeveynlerin güvenle başvurabileceği bir destek olarak konumlanıyor. Ebeveynlerin en değerli önceliği olan çocuk sağlığını odağına alan ürün, güçlü içeriğiyle büyüme ve gelişim yolculuğunda fark yaratmayı amaçlıyor. Ürün aynı zamanda sevimli pembe dinozor maskotuyla da dikkat çekiyor.

"Pharmaton®’un deneyimini, şimdi de çocukların büyüme ve gelişim yolculuğuna taşıyoruz"

Opella Türkiye Genel Müdürü Pelit Duman, “Opella olarak bireylerin sağlıklarını kendi ellerine almasını kolaylaştırmak için çalışıyoruz. Dünya genelinde güven duyulan 100’den fazla markadan oluşan portföyümüzle bilimi ve tüketici odaklı yaklaşımımızı ön planda tutuyoruz. Yüzde 94 tüketici memnuniyetiyle farkını ortaya koyan ikonik markamız Pharmaton®’un deneyimini, şimdi de çocukların büyüme ve gelişim yolculuğuna taşıyoruz. Çocuklarımız en değerli varlıklarımız ve geleceğimiz; onların sağlıklı, mutlu ve güçlü bireyler olarak büyümelerine katkı sağlayacak bu inovatif ürünü ailelerle buluşturmaktan büyük gurur duyuyoruz.”