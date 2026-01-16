Philip Morris Türkiye 11’inci kez “En İyi İşveren” seçildi

Hollanda merkezli Top Employers Institute, insan kaynakları alanında yürüttüğü bağımsız değerlendirme sonucunda 2025 yılının “En İyi İşverenleri”ni açıkladı. Philip Morris Türkiye, üst üste 11'inci kez “En İyi İşveren” sertifikasını kazandı.

Aynı zamanda Philip Morris International (PMI) da, yapılan bağımsız değerlendirmeler sonucunda, Global Top Employer sertifikası almaya hak kazanan 17 uluslararası şirketten bir tanesi oldu. Sertifikayla birlikte PMI iştirakleri; Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Asya-Pasifik bölgelerinde yer alan 32 ülkede lider işverenler arasında yer alarak ödüllendirildi.

Dünya genelinde uygulanan bu prestijli sertifikalandırma sürecinde şirketler; ücretlendirme ve yan haklar, kariyer gelişimi, çalışma koşulları, eğitim ve gelişim gibi pek çok başlıkta değerlendiriliyor. 30 yılı aşkın süredir sürdürülen bu uluslararası araştırma ile çalışanlarına güçlü bir deneyim sunan, yetenek gelişimini destekleyen ve insan kaynakları uygulamalarını sürekli iyileştiren kurumlar belirleniyor.

Bu kapsamlı değerlendirme sürecinden 11 yıldır aralıksız başarıyla çıkan Philip Morris Türkiye, çalışan deneyimi ve yetenek yönetimi konusundaki iddiasını koruyor.

Çalışan odağıyla gelen sürdürülebilir başarı

Philip Morris Türkiye, çalışan deneyimini daha da ileri taşımaya yönelik insan ve kültür uygulamalarını sürekli yenileyerek; çalışanlarının gurur duydukları kurum kültürleriyle kapsayıcılığı teşvik eden, gelişimi destekleyen ve bağlılığı güçlendiren bir çalışma ortamı yaratmayı sürdürüyor. Şirketin dönüşüm vizyonu kapsamında hayata geçirilen uygulamalar, çalışanların yetkinliklerini geleceğin iş yapış modellerine hazırlamayı amaçlıyor.

“Önceliğimiz, potansiyelin en üst seviyede kullanılabilmesi”

Sürece dair değerlendirmelerde bulunan Philip Morris Türkiye İnsan ve Kültür Direktörü Evren Sarıgöl Yılmaz, değişen iş dünyası dinamiklerine ve yeni nesil beklentilere vurgu yaptığı açıklamasında şunları söyledi: “İş dünyasında ‘en iyi’ olmak, artık statik bir hedef olmaktan çıktı. Çalışan odaklı ücret veya fiziksel imkanlar günümüzde temel birer gereklilik halini alırken asıl farkı, çalışanın bütüncül olarak iyi oluşunu, esnekliği ve aidiyet duygusunu destekleyen bir kültür yaratmak belirliyor. Önceliğimiz, çalışma arkadaşlarımızın potansiyellerini en üst seviyede kullanabildikleri, kendilerini sürekli güncelleyebildikleri dinamik bir alan açmak. 11 yıldır bu unvanı korumamız, insanı merkeze alan dönüşüm stratejimizin ve yenilikçi uygulamalarımızın doğruluğunu kanıtlıyor.”