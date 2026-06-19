Philip Morris Türkiye’de üst düzey atama

Philip Morris Türkiye’nin Kurumsal İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığı görevine Kaan Ünver getirildi. Ünver, kurumsal iletişim ve kamu ilişkileri alanında uzun yıllara dayanan tecrübesiyle şirketin kurumsal ilişkiler, iletişim ve sürdürülebilirlik alanlarındaki faaliyetlerine liderlik edecek.

İş yaşamına Türkiye Cumhuriyeti Hazine Müsteşarlığında başlayan Ünver, kamuda geçirdiği yılların sonrasında tütün, telekom ve perakende sektörlerinde Türkiye’nin önde gelen kuruluşlarında üst düzey pozisyonlarda görev aldı.

Hacettepe Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olan Ünver’in New York The College of Insurance’dan işletme yüksek lisans derecesi bulunuyor. Ünver ayrıca TÜSİAD, YASED, AMCHAM, TOBB, DEİK gibi sektörel dernek ve sivil toplum örgütlerinde aktif olarak yer almaktadır.