Philip Morris Türkiye'ye 'En İyi İşveren' sertifikası

Philip Morris Türkiye, Hollanda merkezli “Top Employers Institute” tarafından yapılan araştırma sonucunda 9’uncu kez "En İyi İşveren Sertifikası" almaya hak kazandı.

Top Employer sertifikasını değerlendiren İnsan ve Kültür Direktörü Evren Sarıgöl Yılmaz, şirketin bu başarısının, tutarlı ve yenilikçi yaklaşımlarının bir sonucu olduğunu söyledi.

Yılmaz, “Bu sertifika, çalışanlarımızın mutluluğu ve kariyer gelişimlerine verdiğimiz önemin somut bir göstergesidir. Philip Morris Türkiye olarak, her bir çalışanımızın potansiyelini en üst düzeyde gerçekleştirmeleri için gerekli ortamı sağlamak temel önceliğimiz.” ifadelerini kullandı.