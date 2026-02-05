Philip Morris'ten deprem bölgesindeki kadınların ekonomik gücünü artıracak program

6 Şubat 2023’te yaşanan ve Türkiye’yi derin bir acıya sürükleyen depremlerin ardından başta kamu kurumları olmak üzere tüm Türkiye, bölgedeki hayatın normale dönmesi için seferber olmuştu. Felaketin üçüncü yıldönümünde bölgenin yeniden inşası sürerken, ekonomik ve sosyal hayatın da normal seyrine dönebilmesi için çalışmalar devam ediyor.

Bölgesel kalkınmanın sürdürülebilir olabilmesi için kadınların ekonomik olarak güçlenmesini temel bir öncelik olarak ele alan Philip Morris, bölgede ekonomik ve sosyal etki yaratan projelerine bir yenisini ekliyor. “E‑Ticarette Güçlü Kadınlar Programı”, deprem bölgesindeki kadınların

e-ticaret aracılığıyla yetkinliklerini ve girişimcilik potansiyellerini daha geniş alanlara taşıyabilmelerini amaçlıyor.

“Kadınların ekonomik hayata katılımı, bölgesel iyileşmenin anahtarı”

Philip Morris Türkiye Genel Müdürü Filiz Yavuz Diren, projenin çıkış noktasını şu sözlerle ifade etti:

“6 Şubat 2023’te yaşanan ve ülkemizi derinden etkileyen depremlerin üzerinden üç yıl geçti. Hayatını kaybedenleri saygıyla anıyor; yakınlarını kaybeden, yaşamını yeniden kurmak zorunda kalan tüm vatandaşlarımızla dayanışmamızı sürdürüyoruz. Zorlu süreçler ekonomik ve sosyal dayanıklılığın ne kadar hayati kavramlar olduğunu bir kez daha gösterdi. Bölgenin kalıcı biçimde toparlanabilmesi, altyapının yeniden inşasının yanı sıra, yerel ekonominin güçlendirilmesiyle de mümkün olacak. Kadınların ekonomik hayata daha aktif katılımı ise bu sürecin en kritik unsurlarından biri.”

“E‑Ticarette Güçlü Kadınlar Programı ile amacımız, deprem bölgesindeki kadınların üretimlerini ve emeklerini dijital dünyanın sunduğu imkânlarla daha geniş pazarlara ulaştırabilecekleri yetkinlikleri kazanmalarına destek olmak” ifadelerini kullanan Diren, “Bu projeyi, bölgenin uzun vadeli ekonomik ve toplumsal iyileşmesine katkı sunan stratejik bir sosyal sorumluluk yatırımı olarak görüyoruz” açıklamasını yaptı.

Dijital yetkinliklerle güçlenen kadınlar, güçlenen yerel kalkınma

Program, kadınların kendi ekonomik potansiyellerini hayata geçirebilmeleri için dijital yetkinliklerini artırmayı hedefliyor. Program kapsamında, depremlerden etkilenen 11 ilde yaşayan 300 kadına e‑ticaret ekosistemine entegre olabilmeleri için ihtiyaç duydukları bilgi ve becerileri kazandırmaya yönelik kapsamlı bir eğitim içeriği sunulacak. E‑ticaret, finansal okuryazarlık ve yapay zekâ odaklı içeriklerle desteklenen bu program, kadın girişimcilerin yalnızca bugünün ihtiyaçlarına değil, geleceğin iş dünyasına da hazırlanmasını amaçlıyor.

Eğitim sürecini başarıyla tamamlayan katılımcılar arasından öne çıkan kadınlar, iş dünyasıyla temas kurabilecekleri ve projelerini geliştirebilecekleri mentorluk ve networking fırsatlarına da dahil olacak. Böylece program, bilgi aktarımının ötesine geçerek kadınların ekonomik hayatta kalıcı ve sürdürülebilir bir yer edinmelerini destekleyen bir etki modeli sunacak.