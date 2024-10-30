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Philip Morris'ten Kritik Karar: Almanya'daki iki fabrikasını kapatacak

Marlboro'nun üreticisi olan Philip Morris, Avrupa'daki tütün talebindeki azalma sebebiyle Almanya'daki iki fabrikasını kapatma kararı aldı.

Haber Merkezi
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Philip Morris'ten Kritik Karar: Almanya'daki iki fabrikasını kapatacak
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Avrupa Birliği'nin tütünsüz nesil hedefi doğrultusunda aldığı tedbirler ve e-sigara gibi alternatif ürünlerin yaygınlaşması, geleneksel sigara tüketimini önemli ölçüde düşürdü.

Fabrikalarında toplam 372 işçi çalışıyor

Bu azalan satışlar, Philip Morris (PMI) gibi büyük şirketleri bile üretim tesislerini kapatmaya yönlendirdi. Almanya'da otomotiv sektöründe başlayan işten çıkarmaların ardından, tütün sektörünün de benzer bir sorunla karşı karşıya kalması dikkat çekiyor. Philip Morris'in Berlin ve Dresden'deki fabrikalarında toplamda 372 işçi çalıştırıyor. AFP’de yer alan habere göre her iki tesisin de önümüzdeki yıl kapatılması planlanıyor.

Son yıllarda satışlar azaldı

Şirketin açıklamasında, “Son yıllarda Avrupa'da sigara talebi önemli ölçüde düştü” denildi ve aynı düşüşün kendi sattığı ürünler için de görüldüğü belirtildi. Açıklamada ayrıca bu eğilimin önümüzdeki yıllarda da devam etmesinin beklendiği ifade edildi. 

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