  3. Philips'in karı üçüncü çeyrekte tahminleri aştı
Philips, 2025 yılına ilişkin beklentilerini korurken üçüncü çeyrek sonuçlarında analist tahminlerinin üzerinde performans gösterdi.

Philips'in çeyrek dönem satışları 4,3 milyar euro olarak gerçekleşti; bu rakam piyasa beklentisi olan 4,31 milyar euroya yakın seyretti. Karşılaştırılabilir satışlar yüzde 3,3 artarken, sipariş alımı yüzde 8 yükseldi. Düzeltilmiş faiz, vergi ve amortisman öncesi kar (EBITA) 531 milyon euro ile 484 milyon euroluk beklentinin üzerinde gerçekleşti. EBITA marjı yüzde 12,3 olurken, bu oran piyasa öngörüsü olan yüzde 11,2’nin üzerine çıktı.

Net kar 187 milyon euroya ulaşarak 127 milyon euroluk beklentiyi aştı. Hissedarlarına atfedilen net kar 184 milyon euro olarak açıklandı.

Philips, güçlü maliyet yönetimi ve verimlilik girişimleriyle üçüncü çeyrekte 222 milyon euro tasarruf sağladı. Şirket, üç yıllık 2,5 milyar euroluk verimlilik programı kapsamında 2025’te 800 milyon euro tasarruf hedefliyor.

2025 için yüzde 1 ila 3 arasında karşılaştırılabilir satış büyümesi ve 200 ila 400 milyon euro arasında serbest nakit akışı beklentisini yineleyen Philips, 2025 yılı için düzeltilmiş EBITA marjının yüzde 11,3–11,8 aralığının üst bandında gerçekleşmesini bekliyor.

