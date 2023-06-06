Philips’te üst düzey atama

Philips’te gerçekleşen üst düzey atama ile Kişisel Sağlık Gelişmekte Olan Pazarlar Kadın Bakım İş Birimi Lideri görevine Hatice Vanlıoğlu getirildi. 2014 yılından bu yana Philips Kişisel Sağlık İş Biriminde farklı pozisyonlarda görev alan ve son olarak Philips Kişisel Sağlık Orta Doğu, Türkiye ve Afrika Pazarlama Direktörlüğü rolünü üstlenen Vanlıoğlu, Haziran 2023 tarihi itibarıyla Philips Kişisel Sağlık Gelişmekte Olan Pazarlar Kadın Bakım İş Birimi Lideri olarak görevine devam edecek.



Hatice Vanlıoğlu, İstanbul Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden mezun olduktan sonra 2000 yılında Dandy Sakız bünyesinde First Yetişkin Sakızları Marka Müdürü Asistanlığı görevini üstlenerek profesyonel çalışma hayatına başladı. 2002 senesinde Türk Henkel’e katılan Vanlıoğlu, çeşitli yöneticilik pozisyonlarının ardından Kozmetik İş Birimi Pazarlama Direktörü olarak görev aldı.



2014 yılında Kişisel Bakım ve Anne-Bebek Grubu kategorilerinden sorumlu Kıdemli Pazarlama Müdürü olarak Philips’e katılan Hatice Vanlıoğlu, bu süreçte markanın Kişisel Sağlık İş Biriminin Türkiye pazarında sağlam ve sürdürülebilir bir iş modeli oluşturmasında önemli bir rol oynadı. Görev süresince, Elektrikli Epilasyon Ürünleri pazarında büyük bir yenilik olan ışık atımlı tüy alma teknolojisi IPL kategorisinin Türkiye lansmanını gerçekleştirirken; erkek bakım kategorisinde yer alan OneBlade ürününün lansman stratejisini hazırladı. Vanlıoğlu, Philips Kişisel Sağlık ürünlerinin e-ticaret lansmanına liderlik etti.



Hatice Vanlıoğlu, 2015 yılında Anne-Bebek sağlığı kategorisinde hayata geçirilen ‘Philips Avent Süt Saatim’ projesi ile markanın 2018 Sürdürülebilir İş Ödülleri’nde ‘Kadının Güçlendirilmesi’ kategorisinde ‘Sürdürülebilirlik Akademisi Ödülü’ ve 2022 Farkındalık Ödülleri’nde ‘Kadın İstihdamı ve İşte Fırsat Eşitliği’ kategorisinde ‘Kadın Dostu Marka Ödülü’ kazanmasında önemli bir rol üstlendi. Pek çok Sivil Toplum Kuruluşu’nda kadın iş gücünü desteklemek amaçlı gönüllü projeler de yapmakta olan Vanlıoğlu, Arya Kadın Yatırım Platformu’nda da görev almaktadır.



Nisan 2022’den itibaren yürüttüğü Philips Kişisel Sağlık Orta Doğu, Türkiye ve Afrika Pazarlama Direktörlüğü görevinde çok sayıda stratejik projeye liderlik eden Vanlıoğlu, Haziran 2023 itibarıyla, Philips Kişisel Sağlık Gelişmekte Olan Pazarlar Kadın Bakım İş Birimi Lideri olarak görevine devam edecek.