Philips’ten afet bölgesine tıbbi cihaz yardımı

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremlerin yol açtığı yıkımın ardından, Philips Vakfı ve Philips, kamu ve sivil toplum kuruluşlarıyla beraber, depremlerden etkilenen bölgelere tıbbi cihaz desteği sağlamak için başladığı çalışmalarına devam ediyor.

Sahadaki doktorlar tarafından bildirilen acil tanı ve teşhis ihtiyacına yanıt olarak Philips Vakfı, Türkiye Acil Tıp Derneği'ne 5 adet her biri 3 problu mobil ultrason cihazı ulaştırdı. Taşınabilir ultrasonlar, mobil nitelikleri itibari ile yerinde tanı ve anında teşhis imkanı sağlamaktadır.

Hastaların tedavi süreçlerinde kullanılan, klinik takip ve karar destekte kritik önem taşıyan 100 adet yoğun bakım hasta monitörü de deprem bölgesinde yer alan devlet hastanelerine dağıtılmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlara önümüzdeki günlerde teslim edilecek. Philips ayrıca, yeni doğan ve bebeklerin bakımı için gerekli 20 bin adete yakın Philips Avent anne-bebek bakım ürünlerini AFAD koordinasyonu ile depremden etkilenen bölgelere ve bölgede kurulan sahra hastanelerine ulaştırdı.

Acil durum kampanyası başlattı

Tıbbi cihaz ve anne-bebek ürünlerine ilişkin yardımların yanısıra Philips Vakfı, Türkiye’de depremden etkilenen vatandaşlara destek olmak amacıyla tüm dünyadan Philips çalışanlarının bağışta bulundukları bir acil durum bağış kampanyası da başlattı. Philips, çalışanlarından gelen tüm bağışlar ile aynı oranda ek bağış yaparak, toplanan bağış miktarını ikiye katladı. Toplanan bağış, deprem bölgesindeki sağlık hizmetleri ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla kullanılacak.

Konuya ilişkin açıklama yapan Philips Türkiye Genel Müdürü Gamze Arbak, hayatların yeniden inşa edilmeye başlandığı bu süreçte Philips olarak bölgeye ve vatandaşlara desteklerini sürdüreceklerini söyledi.

Türkiye Acil Tıp Derneği Başkanı Prof. Dr. Serkan Yılmaz ise, “Hastanelerin ve sağlık merkezlerinin de büyük hasara uğradığı depremler sonucunda bölgedeki vatandaşlarımız acil tıbbi müdahaleye ihtiyaç duydu. Böyle kritik bir zamanda sorumluluk alan, tedarik ettiği tıbbi cihazlar ve ekipmanlar ile yaraların bir nebze de olsa sarılmasına yardımcı olan, sağlık profesyonellerini her zaman destekleyen Philips Vakfı ve Philips’e teşekkürlerimizi sunuyoruz.” dedi.

“Sağlık ve yardım kuruluşlarını desteklemeye devam edeceğiz”

Philips Vakfı Direktörü Margot Cooijmans da şunları kaydetti: “Philips Vakfı olarak, Türkiye'de meydana gelen depremde hayatları derinden etkilenen insanların yanındayız. Tıbbi destek sağlamak için çalışmalarımızı yürüttük. Yaraların tespit edilmesini ve hayati risk taşıyan hastaların durumunun takip edilmesini sağlayan tıbbi cihazları temin etmeye odaklanarak, bölgedeki kritik ihtiyaçları anlayıp bölgede çalışan sağlık ve yardım kuruluşlarını desteklemeye devam edeceğiz.”