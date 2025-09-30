Pickpocket, Karnaval sponsorluğunda IF Beşiktaş’ta sahne alacak

Türkiye’nin en güçlü dijital ses platformu Karnaval, rock ve metal müziğin sesini dinleyicilerle buluşturmaya devam ediyor. Vera Müzik ile gerçekleştirdiği stratejik sponsorluk anlaşması kapsamında Türkiye’nin dört bir yanında düzenlenen etkinliklere medya desteği veren Karnaval, bu iş birliği kapsamında yerli metal sahnesinin kendine özgü sound’u ve güçlü sahne performanslarıyla öne çıkan gruplarından Pickpocket’e destek veriyor. Metal tutkunlarının heyecanla beklediği bu özel performans, yılın en güçlü buluşmalarından biri olmaya aday. Grup, 26 Aralık’ta IF Beşiktaş’ta gerçekleşecek konserinde Karnaval’ın sponsorluğuyla sahne alacak.

Radyonun müthiş enerjisini dijitalle birleştiriyoruz

“Yılın kapanışını simgeleyen 26 Aralık IF Beşiktaş konseri, yalnızca bir sahne performansı değil; Pickpocket’in geçmişi, bugünü ve geleceğine dair müzikal bir anlatı olacak,” diyen Karnaval Pazarlama Direktörü Gizem Yılancıoğlu, “Bu özel gecede medya sponsoru olarak yer almaktan mutluluk duyuyoruz. Karnaval olarak sadece konserlerle değil; festivaller, sponsorluklar ve dijital platformlarda sunduğumuz içeriklerle dinleyicilerimizin her an ve her yerde yanındayız. Radyonun müthiş enerjisini dijitalle birleştirerek müzikseverlerin ruhuna dokunmaya devam ediyoruz. Türkiye’nin en çok dinlenen beş ulusal radyosu – Süper FM, Metro FM, JoyTürk, Virgin Radio Türkiye ve Joy FM – ile 30’dan fazla radyo frekansı ve 100’den fazla podcast serisiyle ses dünyasının en güçlü dijital platformunu oluşturuyoruz. Karnaval APP ve karnaval.com üzerinden; rock tutkunları JoyTürk Rock, Yeni Rock ve Rock Station’da buluşuyor, caz severler JoyJazz ve Literal Radyo’da kendilerini evinde hissediyor. Rap ve hip-hop meraklıları popbesk ve yeni rap kanallarımızda kendi ritmini yakalıyor. Her müzik tarzında dinleyicilerimizin hikâyelerine eşlik ediyoruz” dedi.

20 yıllık hikâyeyi taçlandıran dönüş

İstanbul’da, 2000 yılında kurulan Pickpocket; sahnedeki enerjisini Onur Özgönül, Barbaros Özoktar, Muratay Özkan, Kaan Yayla ve Emir Çelt’in bir araya gelmesiyle kazandı. 2003’te Roxy %100 Müzik Günleri birinciliği, 2008’de yayımlanan Hayalle Gerçek Arasında albümü ve “Vazgeç” ile yakaladığı çıkış, 2013’teki Uyan albümüyle müzikal olgunluğa dönüştü. Uzun bir aranın ardından 2025 yılında yeniden sahnelere dönen grup; nisan ayında IF Beşiktaş’ta ve Headbangers’ Weekend’de sergilediği performanslarla büyük ilgi gördü. Bu ilgi, 26 Aralık’ta gerçekleşecek konserle taçlanıyor. Hayranlarını sabırsızlandıran efsane konser; Karnaval’ın medya sponsorluğu, Vera Müzik organizasyonu ve %100 Metal’in katkılarıyla hayata geçecek.