Pınar Et, 2025 yılında karbon salımını 24,018 ton azalttı

Çevreyi koruma, çevre kirliliğini önleme, doğal kaynak kullanımlarını kontrol altına alma ve atıkları bertaraf etme konularındaki çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Pınar Et-Çamlı Yem Besicilik Başkan Yardımcısı Hüseyin Demir, 2050 yılına kadar “karbon-nötr” kuruluş olma hedefleri doğrultusunda emin adımlarla ilerlediklerini ve sera gazı emisyonları yoğunluğunu bir önceki yıla göre %6,58 azaltıklarının altını çizdi.

Hüseyin Demir "Sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yönelik yatırımlarımızı gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda, 1,5 MWe (1,77 MWp) kurulu güce sahip Güneş Enerjisi Santrali ile 2025 yılında GES’ten üretilen 2.357,6 MWh elektrik sayesinde yaklaşık 1.472 ton CO₂ emisyonunun önüne geçtik. Bu üretim, şebeke kaynaklı emisyonları azaltarak toplam karbon ayak izinin düşürülmesine önemli katkı sağlıyor ve iklim hedefleri doğrultusunda ilerlemeyi destekliyor. 2025-2027 Stratejik planımızda GES 2 ve GES 3 yatırımları yer alıyor. Atık yönetiminde de önemli adımlar atıyoruz. Geçtiğimiz dönemde arıtma tesisinde gerçekleştirilen iyileştirme çalışmaları sonucunda, su ayak izinde 2025 yılında bir önceki yıla kıyasla %23 oranında azalma sağladık. Ar-Ge Merkezi’nin ambalaj kullanım optimizasyonu ve süreç iyileştirme çalışmaları ile, 2025 yılında 5 ton daha az plastik ve 2,16 ton daha az kâğıt kullanılması sağladık. Proseslerde kâğıt kullanımının azaltılmasıyla yaklaşık 37 adet ağacın kesilmesi önlendi. Çevresel sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda paketleme hatlarında 515 kg geri dönüştürülebilir ambalaj kullanıldı. Tüm bu çalışmalar sonucunda karbon salımında 24,018 ton azaltım gerçekleşti” dedi.

Avrupa Birliği destekli ve İspanyol AIMPLAS firmasının koordinatörlüğünde yürütülen GRECO projesine çözüm ortağı olduklarının altını çizen Demir, “Bu kapsamda biyobazlı, geri dönüştürülebilir ve biyolojik olarak parçalanabilir ambalaj malzemelerinin geliştirilmesi üzerine çalışmalarını sürdürüyoruz. Faaliyetlerimizin iklim değişikliği üzerindeki etkilerinin gönüllülük esasına göre raporlandığı ve değerlendirildiği Karbon Saydamlık Projesi (CDP) kapsamında, iklim değişikliği ve su güvenliği alanlarında Pınar Et olarak “B” notuyla derecelendirilmenin gururunu yaşıyoruz. Çalışanlarımızın gönüllü katılımıyla atık pillerin geri dönüşümünü sağlayarak her yıl ağaçlandırma çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Gelecek nesillere sağlıklı ve yaşanabilir bir hayat bırakmak adına, çevresel sürdürülebilirliği odağına alarak aktif projeler geliştirmeye devam edeceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.