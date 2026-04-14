Pınar Et’in 2025 yılı sera gazı emisyonu %6,9 azaldı

Pınar Et, 2025 yılı sürdürülebilirlik sonuçlarını açıkladı. Pınar Et, bir önceki yıla göre toplam sera gazı emisyonlarını %6,9 oranında azaltırken, su ayak izinde %23 düşüş sağladı. Elektrik tüketiminin %8’i ise güneş enerjisinden karşılandı. 2030 yılına kadar karbon ayak izini %30, su ayak izini %15 azaltmayı hedefleyen Pınar Et, bu doğrultuda enerji, su ve atık yönetimi alanlarında çalışmalarını sürdürdü.

Çevre kirliliğinin azaltılması ve kaynakların verimli kullanılması konularına önem veren Pınar Et, doğal kaynakların ve özellikle içilebilir temiz su kaynaklarının sınırlı olduğunun bilinci doğrultusunda “daha az enerji, daha az su ve daha az atık” yaklaşımıyla üretim yapmayı sürdürüyor. Toplam enerji tüketiminin %50’sini yenilenebilir enerji kaynaklarından elde etmeyi hedefleyen Pınar Et, 2026-2028 Stratejik Planı’nda GES 2 ve GES 3 yatırımlarına yer vererek bu konudaki çalışmalara başladı.

Hüseyin Demir: Enerji tüketiminden atık yönetimine, su ayak izinden sera gazı emisyonlarına kadar 2050 karbon nötr hedefimize kararlı bir şekilde ilerliyoruz

Sürdürülebilirlik performansına ilişkin değerlendirmede bulunan Pınar Et Genel Müdürü Hüseyin Demir, “Sera gazı emisyonlarını 15 yıldır düzenli olarak ölçüyor, somut azaltım hedefleriyle ilerliyoruz. 2025’te enerji tüketimi, doğal gaz ve soğutucu gaz kullanımında sağladığımız iyileşmeler ve elektrik tüketimimizin %8’ini yenilenebilir enerji kaynaklarından elde ederek emisyonlarda %6,9’luk bir düşüş elde ettik. Aynı dönemde su ayak izimizi %23 azaltarak 2030 hedefimizi şimdiden yakalamış olmaktan memnuniyet duyuyoruz.” dedi.

Hüseyin Demir; “2025’te Güneş Enerjisi Santralimiz ile 2.357 MWh elektrik ürettik; elektrik tüketimimizin %8’ini güneş enerjisinden kullanarak şebeke kaynaklı emisyonları azalttık ve bu sayede yaklaşık 1.472 ton CO₂ emisyonunun önüne geçtik. Yaptığımız yatırımlar ve verimlilik çalışmaları ile enerji tüketimi, doğal gaz ve soğutucu gaz kullanımında azaltma hedeflerimizi yakaladık. Toplam sera gazı emisyonlarında bir önceki yıla göre %6,9 oranında azalma sağlamış olduk. Bu azalma, sera gazı emisyon yoğunluğumuzda %6,62 oranında iyileşme sağladı. Bir diğer çalışma kalemimiz ise su ayak izi alanı. Geçen yıl su ayak izinde bir önceki yıla göre %23 azalma sağlayarak, bu alandaki 2030 hedefimizi yakalamış olduk. Burada özellikle gri su ayak izinde, arıtılmış su değerlerinde sağlanan iyileştirme bizler için büyük bir fayda sağladı. Tüm bu çalışmalarımız sonucunda CDP su güvenliği alanındaki ve iklim değişikliği alanındaki notlarımızın ikisi de 2025 yılı itibariyle B olarak onaylandı. Ayrıca, Pınar Et Ar-Ge Merkezi’nin ambalaj kullanım optimizasyonu ve süreç iyileştirme çalışmaları ile 2025 yılında 5 ton daha az plastik ve 2,16 ton daha az kâğıt kullanılmasını sağladık. Çevresel sürdürülebilirlik hedeflerimiz doğrultusunda, karbon salımında 24 ton azaltım gerçekleştirdik. Pınar Et olarak yaşanabilir bir dünya adına sürdürülebilirlik politikalarımızdan ödün vermeden hedeflerimize doğru kararlılıkla ilerlemeye devam edeceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.