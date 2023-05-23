Pınar Süt Çin'de büyümeyi hedefliyor

Pınar Süt, 23 yıldır da Çin yiyecek ve içecek pazarında derinlemesine deneyim kazanmış SIAL CHINA 2023’e katıldı.

Küresel gıda endüstrisine yön veren fuara katılan Pınar Süt, Superior Taste ödüllü Kurutulmuş Domatesli Labne başta olmak üzere tüm Pınar Labne ve Aromalı Labne çeşitleri, Pınar Beyaz, Proteinli Süt ve Süzme Peynir, Taze Kaşar, Uzun Ömürlü Sütler, Protein Süt ve Fonksiyonel Süt gibi pek çok ürünü ile SIAL CHINA’da ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gördü. Türkiye Cumhuriyeti Şanghay Başkonsolosu Hüseyin Emre Engin de, Pınar’ın standını ziyaret etti.

Pınar Süt Genel Müdürü Gürkan Hekimoğlu; “Markamız ve ürünlerimizle dünyanın farklı bölgelerinde Türkiye’yi temsil ediyoruz. Dünyanın en büyük süt ürünleri pazarlarından Çin Halk Cumhuriyeti’ne ilk ihracatımızı 2020 yılında gerçekleştirdik. Halihazırda Pınar Labne, Pınar Beyaz ve Süzme Peynir ile ihracatımızı sürdürürken yeni ürünlerimizi portföyümüze ekliyoruz. Bu bölgede çeşitli dijital mecralarda marka bilinirliğini artırmaya yönelik çalışmalar yaparak e-ticaret siteleri üzerinden satışlar gerçekleştiriyoruz” dedi.

Çin pazarında büyümeyi hedeflediklerini belirten Gürkan Hekimoğlu; “Uzun ömürlü süt, fonksiyonel sütler, protein süt, krema, meyve suyu ve sos kategorileri ile Çin’deki ürün portföyümüzü genişletmeyi hedefliyoruz. Kanal ve nokta sayısını artırmak ve perakende dışında HORECA noktalarında ürünlerimizi yaymak için bayilerimizle çeşitli iş geliştirme çalışmaları yürütüyoruz. Tüketicilerimizin beklenti ve ihtiyaçlarından yola çıkarak inovatif projeler geliştirmeye devam edeceğiz.” diye konuştu.