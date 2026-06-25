Pınar Süt’e 'Yeşil Dönüşüm Ödülü'

Yaşar Holding Onursal Başkanı merhum Selçuk Yaşar’ın, sağlıklı nesillerin ancak sürdürülebilirlik vizyonuyla çalışmalarını sürdüren Pınar Süt, EBSO tarafından organize edilen Yeşil Dönüşüm Ödülleri’nde önemli bir ödüle layık görüldü. Pınar Enstitüsü’nün 2014 yılında başlattığı ‘’Sütümüzün Geleceği Bilinçli Ellerde’’ projesi, EBSO Yeşil Dönüşüm Ödülleri'nde, Sosyal Sorumluluk kategorisinde ödül aldı.

Törende konuşan Pınar Süt Genel Müdürü Serdar Türkmen, Yaşar Holding Onursal Başkanı, Merhum Selçuk Yaşar’ın vizyonuyla, sürdürülebilirliği uzun vadeli değer yaratma anlayışının temel unsurlarından biri olarak ele aldıklarını belirtti. Serdar Türkmen, “Pınar Süt olarak, çevresel, sosyal ve yönetişim alanlarındaki çalışmalarımızı Yaşar Topluluğu’nun sürdürülebilirlik vizyonu, politikaları ve yönetişim anlayışı ile uyumlu bir çerçevede yürütüyoruz. Çevre kirliliğinin azaltılması ve kaynakların verimli kullanılması, doğal kaynakların ve özellikle içilebilir temiz su kaynaklarının sınırlı olduğunun bilincinde olarak “daha az enerji, daha az su ve daha az atık” yaklaşımıyla üretim yapmayı sürdürüyoruz’’dedi.

"Markamızı büyütürken, sektörün sürdürülebilir gelişimine de katkı sağladık”

Türkmen, Sosyal Sorumluluk kategorisinde ödül alan, Pınar Enstitüsü’nün 2014 yılında hayata geçirdiği ‘Sütümüzün Geleceği Bilinçli Ellerde’ projesinin, kamu-üniversite-sanayi iş birliğinin ne kadar etkili olabileceğinin bir kanıtı olduğunu vurgulayarak, “Bu proje süt üreticilerini hayvan sağlığı, hijyen, sanitasyon ve verimlilik konularında eğitmeyi amaçlayan sürdürülebilir bir eğitim projesidir. Türkiye'deki süt üretiminin kalitesini artırmayı ve çevre dostu tarım yöntemlerini teşvik etmeyi hedefleyen bu proje kapsamında 15 ilde 144 eğitim düzenleyerek 8.900’den fazla süt üreticisiyle bir araya geldik. Üreticilerimizi hayvan sağlığı, buzağımı bakımı, hayvan beslenmesi, finansal okuryazarlık ve iklim gibi konularda bilgilendirdik. Markamızı büyütürken, sektörün sürdürülebilir gelişimine de katkı sağladık. Sürdürebilirliği yaşam şekli olarak gören bir şirket olarak, bu ödülü almamızda emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.