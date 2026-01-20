PioCreat, AEEDC Dubai 2026’da yeni ürün ve çözümlerini tanıttı

Endüstriyel 3D baskı çözümlerinde faaliyet gösteren PioCreat, 19-21 Ocak 2026 tarihleri arasında Dubai Dünya Ticaret Merkezi’nde düzenlenen dünyanın önde gelen diş hekimliği konferansı ve fuarı AEEDC Dubai 2026’ya katıldı. Dubai’deki fuara ilk kez katılan şirket, dental 3D baskı çözümlerini de Orta Doğu pazarına tanıttı.

Fuar; diş hekimleri, üreticiler ve teknoloji yenilikçileri için küresel bir merkez olarak öne çıkıyor. Fuara katılan PioCreat, burada küresel genişlemesini ve dijital diş hekimliğine verdiği önemi aktardı. Fuar katılımcıları, canlı gösterimler ve yerinde danışmanlık için Ticaret Merkezi 2’deki SAA16 numaralı stantta PioCreat’i ziyaret edebilecek. Fuar süresince şirket, dental 3D baskı ürünlerinden oluşan kapsamlı bir portföy sergileyecek.

PioNext Mini, taşınabilir tasarımı ve yüksek performansıyla kliniklerde hasta başı üretim sunuyor

Ürün hakkında yapılan açıklamaya göre; PioNext Mini, baskı ve kürleme işlemlerini ultra kompakt, bavul tarzı bir gövdede (200170241 mm) birleştiren taşınabilir, hepsi bir arada bir tasarıma sahip ve alan kısıtlı kliniklerde gerçek hasta başı üretimine olanak tanıyor. Çift reçine haznesi ile ACF Fast Vat, 10 dakikalık seramik kron üretimini desteklerken, HDF Clear Vat yüksek şeffaflık ve cilalama gerektirmeyen sonuçlar sunuyor. Akıllı anahtarlama ile çift dalga boyu desteği (385 nm / 405 nm) geniş reçine uyumluluğu sağlarken, yüksek hızı, hassasiyeti ve ultra yüksek çözünürlüğü ayrıntılı ve estetik sonuçlar sunuyor. Mini’nin yanı sıra şirket, yeni yükseltilmiş bir yazıcı olan PioNext Ultra’yı tanıttı. Şirket ayrıca Sky 2025, DJ68 ve UV02 gibi diğer ürünlerini de sergiledi.

Şirket standında interaktif ekranlar ve uygulamalı ürün tanıtımları da yer alıyor. Ziyaretçiler, tamamlanmış diş parçalarının baskı kalitesini incelerken; klinik iş akışları, malzeme seçimi ve uygulama entegrasyonu hakkında uygulama uzmanlarıyla ayrıntılı istişarelerde bulundu.