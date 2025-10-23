Pionero, yeni yatırımlarla global pazara açılmaya hazırlanıyor

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Kavasoğulları İnşaat adıyla 1995 yılında Kemal Kavas tarafından kurulan şirket, bugün ikinci kuşak yönetiminde 1200 metrekarelik tesiste üretim yapıyor. Şantiye ekibiyle birlikte yaklaşık 60 kişilik kadrosuyla faaliyet gösteren Pionero, epoksi grubunda günlük 10-12 ton, aylık 300-350 ton üretim kapasitesine ulaşıyor. Genel Müdür Cengizhan Kavas, “Epoksi ürünlerimiz tamamen kendi geliştirdiğimiz formüllerle üretiliyor. Türkiye’de franchising almadan epoksi zemin kaplamaları üretebilen ilk firmayız. Bu da bizi pazarda farklı kılıyor” dedi. Son bir yılda ürün gamına eklenen metalik dekoratif kaplamalar, otellerden restoranlara, showroomlardan evlere kadar geniş kullanım alanıyla dikkat çekiyor. Eksiz yapısı sayesinde hijyen ve temizlik kolaylığı sunan ürünler, toz barındırmayan polimerik yapısıyla özellikle astım hastaları için de avantaj sağlıyor. Kavas, “Mimarlardan ciddi talep alıyoruz. Hastanelerden otoparklara, endüstriyel tesislerden ev ortamlarına kadar çok geniş bir yelpazeye hitap ediyoruz” bilgisini verdi. Şirket, önümüzdeki dönemde izolasyon ve poliüretan gruplarında da üretime geçmeye hazırlanıyor. İnşaat sektöründe temel izolasyonundan çatı yalıtımına kadar geniş bir ürün gamı oluşturacaklarını belirten Kavas, “Bütüm esaslı ürünlerin yanı sıra sıvı izolasyon grupları, akrilik ve hibrit malzemeler için Ar-Ge çalışmalarımız devam ediyor. Kendi laboratuvarımızda bu ürünleri geliştiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Avrupa pazarını hedefliyor

Pionero’nun ihracatta ilk hedef pazarları Türki Cumhuriyetler, Ortadoğu ve Afrika olacak. Şirket, iki yıl içinde Avrupa pazarına girmeyi de hedefliyor. Azerbaycan, Kosova ve Makedonya gibi pazarlarda görüşmelerin sürdüğünü vurgulayan Kavas, “Avrupa için sertifikasyon süreçleri uzun sürüyor ama hazırlıklarımız tamamlanmak üzere” diye konuştu. 2004 yılında patenti alınan Pionero markası, İspanyolca’da “öncü, lider” anlamına geliyor. İlk büyük işlerini bir İspanyol firmayla gerçekleştirdiklerini hatırlatan Kavas, artık alt markalarla ürün gruplarını netleştireceklerini söyledi. Kavas, epoksi grubunda Epokor, poliüretan grubunda Polimor ve izolasyon grubunda İzofor alt markalarıyla pazarda yer alacaklarını duyurdu. Kavas, “Yıl sonuna kadar yeni ambalajlarımız ve alt markalarımızla pazara çıkacağız. Pionero ana markamız olacak, hedefimiz global bir marka yaratmak” dedi.