Pionr’den yapay zekâyla geliştirme sürecini 6 aydan 1.5 aya indiren hamle

Fintek sektörünün önde gelen oyuncularından Pionr, Yapay Zekâ ile 6 Aylık Geliştirme Sürecini 1.5 Aya İndiren Yapay Zekâ uygulamalarını süreçlerine entegre etti. Finansal teknolojiler alanında Türkiye’nin önde gelen şirketleri arasında yer alan ve 1 yıl gibi kısa bir sürede 14 kat büyüyerek pazardaki en hızlı büyüyen B2B ödeme ağı olan firma şimdi de Yapay Zekâ hamlesi ile dikkat çekiyor.

Dijital bankacılık, yatırım bankacılığı, ödeme kuruluşu, servis bankacılığı ve mobilite alanları başta olmak üzere 30’dan fazla fintech girişimini hayata geçirmiş ve yönetmiş olan Pionr’ın altında birden fazla şirket ve ürünle hizmet vermeyi hedefleyen yapı, AI teknolojisini sadece yazılım geliştirmede değil, şirket kurma mimarisinin tamamında da kullanıyor.

Yapay zekâ ile 6 Aylık Geliştirme Sürecini 1.5 aya indirdi

Operasyonel tarafta da yapay zekânın gücünden yararlanılacağına ve yapay zekâ araçlarıyla yazılım geliştirme ve müşteri hizmetleri süreçlerini yeniden tasarladıklarına dikkat çeken Pionr CTO’su Buğra Kaya konuyla ilgili şunları belirtti:

‘’Eskiden ‘100 günde fintech kuruyoruz’ diyorduk. Bugün AI sayesinde, sadece 1,5 ayda sıfırdan bir ürünü geliştirip gerçek ortama taşıyabiliyoruz. Bu artık sadece hız değil; yapının, iş modelinin ve insan kaynağının da birlikte evrilmesi demek. Pionr’ın bünyesindeki Tahsildar, Norma gibi finteklerine ek birden fazla şirket ve ürünle hizmet vermeyi hedefleyen yapı, AI teknolojisini sadece yazılım geliştirmede değil, şirket kurma mimarisinin tamamında kullanıyor.

İşletmelerin ticari ödeme ve tahsilat süreçlerini kolaylaştıran, optimize eden kapsamlı bir online tahsilat platformu olan Tahsildar’ı çok hızlı ve etkin bir şekilde yapay zeka süreçleriyle geliştiriyoruz ve çok yakında tedarik zinciri finansmanı tarafında da yepyeni bir finteki canlıya almaya hazırlanıyoruz.’’

‘Artık mesele “Yapay Zekâ’yı kullanmak” değil, Yapay Zekâ ile büyüyen bir şirketi sıfırdan kurgulamak’ Hem hız hem esneklik sağlayan Yapay Zekâ operasyonları ile artık geleneksel ürün geliştirme döngüsünün de kırıldığını belirten Pionr, şirketin büyüme modeline Yapay Zekâ’yı doğrudan entegre ettiklerini ifade ediyor. Buğra Kaya konuyla ilgili ‘İş modeli Yapay Zekâ ile şekillendiriliyor, sadece ürün değil, organizasyon da dönüşüyor. Bu içerik, teknolojiyi sadece kod yazmak için değil, yeni bir şirket modeli inşa etmek için kullanan CTO’lar, yatırımcılar ve B2B yazılım profesyonellerine hitap ediyor. Tedarik zinciri finansmanının tüm taraflarını tek bir dijital platformda buluşturarak finansman sürecini sadeleştirerek hızlandıran ürünümüz Teda’yı da yapay zeka süreçleriyle çok hızlı bir şekilde geliştirerek çok yakın zamanda hayata geçireceğiz’’ dedi.

"Yapay zekâ destekli asistanlar sayesinde, destek süreçlerini hızlandırmayı ve özelleştirmeyi planlıyoruz"

Kod geliştirme hızı AI sayesinde katlandı, müşteriye ulaşma süresi yarıdan fazla kısaldı.

Öte yandan yapay zekânın yalnızca şirket içinde değil, müşterilere yönelik ürünlerde de değer yarattığını vurgulayan Kaya sözlerine şu şekilde devam etti: ‘’Yapay Zekânın bir alt dalı olan genAI, bünyemizde yer alan müşteri hizmetleri sistemlerini kurgulayarak, müşterilerimize yönelik ürünlere değer katıyor. Müşterilerin kendi verileri ile entegre çalışan yapay zekâ destekli asistanlar sayesinde, destek süreçlerini hızlandırmayı ve özelleştirmeyi planlıyoruz. genAI tabanlı müşteri hizmetleri sistemlerinin devreye alınarak müşterilerimize yönelik ürünlere de değer katacaktır. AI hamlesi ile müşteri verileri, finansal verileri, stok yapıları ve ürün performansı, AI destekli öneri sistemleri ile daha verimli yöneterek, sadece teknik bir dönüşüm değil, aynı zamanda müşteri deneyimi odaklı bir inovasyon modeli de sunacak.’’

Kuruluşundan bu yana fintek girişimciliğinin merkezinde yer alarak, dijital bankacılık, yatırım bankacılığı, ödeme kuruluşu, servis bankacılığı ve mobilite alanları başta olmak üzere 30’dan fazla fintech girişimini hayata geçiren Pionr, AI destekli geliştirme araçları ile ekiplerinin daha hızlı ilerlediğini, tekrarlı işleri minimuma indirdiklerini ve buu sayede müşterilere daha erken, daha kaliteli ürün sunabildiklerini belirtti.