Piper Sandler hisselerinde sert irtifa kaybı: 74,75 dolarla yılın en dip seviyesi görüldü

Piyasa bugün Piper Sandler için oldukça acımasız bir tablo çizdi. Şirket hisseleri, yatırımcıyı şaşırtan bir hızla irtifa kaybederek 74,75 dolar seviyesine kadar çekildi. Bu rakam, kağıdın son bir yıl boyunca tutunduğu tüm destek noktalarının birer birer kırıldığının en somut kanıtı olarak kayıtlara geçti.

Bölünme sonrası beklenen bahar gelmedi

Şirket, geçtiğimiz günlerde hisse likiditesini artırmak ve kağıdı daha geniş bir kitleye yaymak amacıyla 1'e 4 oranında bir hisse bölünmesine gitmişti. Ancak bu stratejik hamle, beklenen taze kan etkisini yaratmak yerine satış baskısının derinleştiği bir sürece dönüştü. Bölünme öncesi 300 dolar bandında dengelenmeye çalışan hisseler, yeni fiyatlandırma modelinde 74,75 doları görerek psikolojik sınırın altına sarktı.

Yatırımcının güven testi başlıyor

Bu sert düşüşün arkasındaki ana etkenin sadece teknik bir düzeltme mi yoksa kurumsal bir güven kaybı mı olduğu henüz netleşmiş değil. Mevcut verilere göre 75 dolar seviyesinin aşağı yönlü kırılması, piyasada yeni bir panik dalgasını tetikleme riskini taşıyor. Şirketin mali tablolarındaki belirsizlikler ve sektörel daralma, Piper Sandler üzerindeki bulutları daha da karartıyor.

Şu anki tabloya bakıldığında Piper Sandler yönetimi için mazeret üretme dönemi tamamen kapanmış durumda. Piyasa artık kağıttaki bu kan kaybını durduracak somut bir geri alım programı veya güçlü bir bilanço açıklaması bekliyor. Eğer 74,75 dolarlık bu dip noktası bir destek hattına dönüşmezse yatırımcıların çok daha sert bir maliyet düşürme operasyonuna girişmesi kaçınılmaz bir gerçek olarak karşımızda duruyor.