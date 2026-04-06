“Pivot ayağımız Türkiye”: Hedefimiz Çimsa’yı All-Star yapmak

Son yıllarda imza attığı stratejik yatırımlarla ihracatçı bir çimento şirketinden küresel bir yapı malzemeleri oyuncusuna dönüşen Çimsa, kararlı büyümesine devam ediyor.

Bugün dünyanın 3 farklı kıtasındaki üretim tesislerinde 15 milletten 2 binin üzerinde kişiye istihdam sağlayan Çimsa’nın büyüme yolculuğunun merkezinde ise Türkiye yer alıyor.

Aynı çatı altında gri, beyaz ve kalsiyum alüminat çimento (CAC) üretimi gerçekleştirebilen dünyadaki tek tesis konumunda bulunan Mersin fabrikası başta olmak üzere Türkiye’deki tesislerinden dünyada 80’e yakın ülkeye ihracat gerçekleştiren Çimsa, bir yandan da İspanya, İrlanda ve ABD’deki tesisleriyle dünyanın en rekabetçi pazarlarında lokal üretici olarak faaliyet gösteriyor.

Konuyla ilgili düzenlenen basın buluşmasında konuşan Sabancı Holding Stratejik Yatırımlar ve Operasyonlar Başkanı ve Çimsa Yönetim Kurulu Başkanı Umut Zenar, Çimsa olarak Türkiye’ye son 5 yılda 250 milyon doların üzerinde yatırım yaptıklarının altını çizerek şöyle konuştu:

“Küreselde büyümek bizim için önemli ama basketbol tabiriyle bizim pivot ayağımız Türkiye’de. Biz Çimsa ile 5 yıl öncesine kadar lokal ligde mücadele ediyorduk. Bunol ve Mannok ile Euroleague’e geçtik. ABD’deki beyaz ve gri çimento yatırımlarımızla birlikte NBA oyuncusu haline geldik. Ama bunu da yeterli görmüyoruz. Hedefimiz All-Star olup, yapı malzemeleri liginin en üst seviyesinde Türk bayrağını gururla dalgalandırmak."

"Ciro altı yılda dolar bazında 4 katına çıktı"

Sabancı Holding Stratejik Yatırımlar ve Operasyonlar Başkanı ve Çimsa Yönetim Kurulu Başkanı Umut Zenar, Çimsa’nın son yıllarda önemli bir dönüşüm sürecine girdiğini hatırlatırken şu ifadeleri kullandı:

“Bu dönüşümü üç ayak üzerine inşa ettik. ‘Yerelden Küresele’, ‘Griden Yeşile’ ve ‘Çimentodan Malzeme Teknolojilerine’ olarak çerçevelediğimiz bu dönüşüm süreci kapsamında, Çimsa’yı bugün küresel yapı malzemeleri sektöründe çok önemli bir oyuncu haline getirdik.

Türkiye’deki fabrika ağımızda optimizasyona giderken, stratejimizle uyumlu alanlara odaklandık. 2019 yılı sonunda yaklaşık 300 milyon dolar seviyesinde olan satışlarımızı 2025 yılı sonunda 1,1 milyar dolara taşıdık. Diğer bir ifadeyle ciromuzu 6 yılda dolar bazında neredeyse 4 katına çıkardık. Aynı dönemde FAVÖK’ümüz 55 milyon dolardan 200 milyon doları aşan bir seviyeye yükseldi.

Tüm bunları yaparken; Türkiye’de ve dünyada büyük yatırımlara imza atarken, Çimsa’nın sağlıklı bilançosunu da iyileştirmeye devam ettik. Son yıllarda yapılan tüm yatırımlara rağmen 2025 yılı sonu itibarıyla net borç/FAVÖK oranımız 2,2x ile sektördeki küresel standartların dahilinde kalmıştır. Tüm bunlar hisse fiyatlarımıza da olumlu şekilde yansıyor. 2019 sonundan bugüne baktığımızda da Çimsa hissesindeki değer artışı dolar bazında yüzde 460 oldu."

"Önceliğimiz Türkiye, bu hiçbir zaman değişmeyecek"

Son yıllarda yapılan küresel yatırımlara rağmen, Türkiye’nin Sabancı ve Çimsa için her zaman en büyük öncelik olduğunu sözlerine ekleyen Umut Zenar şöyle devam etti:

“Bu hiçbir zaman değişmeyecek. Evet, küreselde büyümek bizim için önemli ama basketbol tabiriyle bizim pivot ayağımız Türkiye’de. Türkiye büyüme yolculuğumuzun merkezinde olmaya devam edecek. Biz Çimsa ile 2021’e kadar kadar lokal ligde mücadele ediyorduk. Ürünlerimizi Türkiye'den dünya pazarlarına ihraç ederek değer yaratıyorduk. Ardından Euroleague’e geçtik. Bunol ve Mannok bize Avrupa’da gerçekten çok büyük güç kattı.

ABD’deki tesislerimizle birlikte artık NBA oyuncusuyuz. Ülkemizi bu pazarda, hem gri hem de beyaz çimento üretimiyle temsil eden tek Türk oyuncuyuz. Ama bunu da yeterli görmüyoruz. Buradaki gücümüzü, etkinliğimizi daha da artırmak istiyoruz. Madem ABD’ye geldik; All-Star olmadan bir anlamı yok. Şimdi hedefimiz bu; All-Star olup, yapı malzemeleri liginin en üst seviyesinde Türk bayrağını gururla dalgalandırmak."

"Üçlü büyüme formülünü pusula kaabul ediyoruz"

Sabancı’nın yol haritasında üç önemli unsur olduğunun altını çizen Umut Zenar şu ifadelerle devam etti:

"Sabancı’nın stratejik istikameti ‘sürdürülebilirlik’, ‘dijital’ ve ‘ölçeklenebilir büyüme’ odağında şekilleniyor. Çimsa da aslında Topluluğun bu vizyonunun en güçlü temsilcilerinden biri. Yani Çimsa’nın rotasında, bu ‘üçlü formül’ bir pusula görevi görüyor. Bugün ‘griden yeşile’ olarak tanımladığımız stratejik dönüşümle birlikte, sürdürülebilirliği operasyonlarımızın merkezine yerleştiriyoruz.

Bu alanda son yıllarda yaptığımız yatırımlar ve iyileştirmelerle, klinker kullanım oranımızı düşürürken, yenilenebilir enerji kullanım oranımızı yüzde 66’ya yükselttik.

Yine dünyadaki tüm tesislerimize baktığımızda, gri klinker alternatif yakıt kullanımımız ortalama yüzde 28 seviyesinde. Türkiye’deki sektör ortalamalarına baktığımızda, Çimsa’nın farkını daha iyi görebilirsiniz. Bugün Türkiye’de yenilenebilir enerji kullanımı hâlâ yüzde 10, alternatif yakıt kullanımı ise yüzde 13 seviyesinde.

Bu veriler, Çimsa’nın sadece ürün portföyünü dönüştürmekle kalmadığını; aynı zamanda da üretim teknolojilerinde sektöre ışık tuttuğunun bir göstergesi. Diğer yandan, Çimsa’nın ‘küresel şirket’ konumunu ülkemiz için de çok büyük bir fırsat olarak görüyoruz. Özellikle yurt dışı tesislerimizde uyguladığımız başarılı sürdürülebilirlik çalışmalarını ülkemizdeki fabrikalarımıza da taşıyarak, Türkiye’nin yeşil sanayi dönüşümüne de önemli bir katkı sunuyoruz.

Ayrıca, artan dijital kaslarımızla birlikte bugün fabrikalarımızda üretim planlamasından, iş güvenliğine, lojistikten kalite kontrole kadar her alanda yapay zekanın en iyi uygulamalarını kullanıyoruz. Özellikle Avrupa ve ABD’de yaptığımız yatırımlarla da ölçeklenebilir büyümenin izindeyiz. Türkiye’de uzun yıllardır küresel marka kavramını konuşuyoruz. Küresel marka olmanın yolu sadece ihracat odaklı düşünmeyip, yurtdışındaki varlığını da güçlendirmekten geçiyor.

Sürdürülebilirlik ve dijital odağında şekillenen yeni ekonomilerde, Türk sanayisine dünyada güçlü ve kalıcı bir rekabet avantajı sağlamak istiyorsak, yapmamız gereken ülkemizdeki küresel şirketlerin sayısını artırmak. Sadece ihracatla değil, yurt dışında kurduğumuz, satın aldığımız, büyüttüğümüz şirketlerle küresel ayak izimizi pekiştirmek.

Sadece üretimle değil aynı zamanda teknoloji ve inovasyonla da, gelişmiş ülkeler başta olmak üzere farklı coğrafyalardaki gelişimlere öncülük etmek. Çimsa olarak bizim yaklaşımımız da tam olarak bu."

İsim sponsorluğu uğurlu geldi: Avrupa’da iki yılda iki final oynadı

Sosyal şirket vizyonu kapsamında, 2024 yılı sonunda Türkiye ve Avrupa kadın basketbolunun zirvesindeki takımlardan Çimsa ÇBK Mersin’in isim sponsorluğunu üstlenen Çimsa, yapı malzemelerindeki liderliğini, sporla daha da pekiştirmiş oldu.

Çimsa’nın sponsorluğunda, Avrupa’da büyük başarılara yelken açan Çimsa ÇBK Mersin, geçtiğimiz yıl Kadınlar EuroLeague Altılı Finali'nde ikincilik başarısı göstererek, Türk bayrağını Avrupa’nın en tepe spor organizasyonlarından birinde dalgalandırırken, bu yıl da FIBA Kadınlar Avrupa Kupası’nda finale yükseldi.

EuroCup Women final serisinin ilk maçında Atina’da Athinaikos ile mücadele eden Çimsa ÇBK Mersin, şampiyonu belirleyecek rövanş maçını ise 9 Nisan’da Mersin’de oynayacak.

Mersin’deki 31,8 milyon dolarlık CAC yatırımı ilk yarıda tamamlanacak

Türkiye’de gerçekleştirdikleri yatırımlarda, CAC’ın ayrı bir yeri olduğunu sözlerine ekleyen Umut Zenar şöyle devam etti:

“CAC, dünyada çimentodan yapı malzemelerine geçişte köprü görevi gören çok önemli bir malzeme. Biz bugün CAC’da dünyanın en büyük üçüncü üreticisiyiz. Aynı zamanda Türkiye’de CAC üretme kabiliyetine sahip tek şirketiz. 2024 yılında yaptığımız kapasite artırımıyla, Mersin’deki üretim kapasitemizi yıllık 65 bin tondan 131 bin tona yükseltmiştik. Buradaki kapasitemizi yüzde 50 daha artırarak 200 bin tona yaklaştıracağız. Şu anda Mersin’de devam eden, toplam 31,8 milyon dolarlık ilave CAC yatırımımızın bu senenin ilk yarısında tamamlanmasıyla birlikte, Çin hariç pazarlardaki küresel CAC tüketiminin yaklaşık yüzde 20’sine yanıt verebilecek bir kapasiteye sahip olacağız.”

"Kırmızı boksitten CAC’a, 15 katlık katma değer artışı sağlıyoruz"

CAC’ın Çimsa’nın katma değer vurgusunu en iyi yansıtan ürünlerin başında geldiğini söyleyen Umut Zenar, şöyle devam etti:

“CAC’ın hammaddesi olan kırmızı boksitin tek başına ihracat değeri 25-30 dolarlarda. Biz maden sahalarımızdan çıkardığımız kırmızı boksiti çok katma değerli proseslerden geçirip CAC haline getirerek, kilogram değerini 380 dolarlara kadar taşıyoruz. Yani neredeyse 15 katlık bir katma değer artışı yaratıyoruz. Bundan da gerçekten gurur duyuyoruz. Bizim Türkiye’de yaklaşık 100 yıllık bir kırmızı boksit rezervimiz var. Dolayısıyla hem hammadde tarafında hazırlıklıyız hem de üretim ve yatırım tarafında iştahlıyız. CAC tarafında büyümeye, yeni pazarlara girmeye devam edeceğiz.”

"Yeni yatırım için odağımız Türkiye, Avrupa ve ABD’de"

2030 yol haritası kapsamında Çimsa’nın cirosunun 2,5 milyar dolara ulaştırmak istediklerinin de altını çizen Zenar, büyüme stratejileriyle uyumlu gördükleri satın almalar konusunda ‘iştahlı’ olacaklarını ifade etti.

2024 yılında tamamlanan Mannok alımıyla, Sabancı Topluluğu tarihinin en büyük yurt dışı satın alımını yaptıklarını hatırlatan Zenar, “Önümüzdeki dönem için de yeni yatırım fırsatlarını her zaman takip ediyoruz. Burada en büyük kriterimiz, bizim stratejimizle uyumlu olması. Türkiye, Avrupa ve ABD yeni yatırımlar için odaklandığımız bölgeler” dedi.

"İspanya’da ‘kontratı bağladık’, şirketler kepenk indirirken rekabet avantajı yakaladık"

İran coğrafyasında devam eden savaşın tüm dünyada maliyetleri ciddi şekilde artırdığını ifade eden Zenar şöyle konuştu:

"Bölgede yaşananlar, tedarik zinciri kısmında tabii bütün dengeleri değiştiriyor. Navlun fiyatlarında yıl başından bu yana ciddi artışlar var. Teslim süreleri de önemli ölçüde artıyor. Çimsa olarak buradaki en büyük avantajımız, uzun vadeli bağlayıcı kontratlarla çalışmamız. Biz geçen sene tedarik tarafında dünyanın en büyük şirketlerinden biri ile uzun vadeli bir anlaşma yaptık.

Yani bizim bu seneki navlun fiyatlarımız geçtiğimiz seneki anlaşmayla aslında belirlendi. Bu bize çok ciddi bir maliyet avantajı sağlıyor. Bugün çok kamuoyuna yansımasa da yine dünya ölçeğinde elektrik fiyatları da önemli miktarda artabilir. Biz bu alanlarda da bağlayıcı kontratlarla çalışıyoruz. Biz bu kontratların ne kadar önemli olduğunu 2023 yılında İspanya’da gördük. O dönemde biz uzun dönemli bir bağlayıcı kontrat yapmıştık, elektrik alımı için.

Sonrasında 2023 yılında İspanya’da elektriğe inanılmaz zamlar geldi. Birçok çimento şirketi İspanya’da kepenk indirirken, biz yolumuza devam ettik. Burada önemli olan öngörü yeteneği. Türk şirketlerinin bu alandaki kasları gerçekten çok kuvvetli. Belirsizliğin bu kadar normalleştiği bir ortamda, bu yetkinliğimiz, adaptasyon yeteneklerimiz bize büyük avantaj sağlıyor."

"Mannok’ta satın alma bedelinin beşte biri, sadece bir yılda çıktı"

2024 yılında Çimsa bünyesine dahil olan Mannok’un, 2025 finansal sonuçlarında da etkisini hissettirdiğini ifade eden Zenar sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biz Mannok’u 330 milyon Euro’ya satın aldık. Satın aldığımızda 50 milyon Euro’nun altında FAVÖK üreten bir şirketti. Bugün geldiğimiz noktada da Mannok’un FAVÖK’ü 68 milyon Euro’ya çıktı. Yani satın alma bedelimizin beşte birinden daha yüksek bir FAVÖK’ü sadece bir yılda yakaladık. Evet, Mannok bize hem coğrafi çeşitlilik hem de ürün çeşitliliği anlamında önemli bir güç verdi. Ama bu sonuçlar, finansal olarak da ne kadar doğru bir yatırım yaptığımızı gösteriyor."