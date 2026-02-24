Piyasa fiyatı teklifin üzerinde: Toyota'yı Amerikalılar mı satın alıyor?

ABD merkezli aktivist fon Elliott Investment Management, Toyota grubunun şirketi özelleştirme teklifinde hisselerini devretmeyi kabul eden yatırımcılardan Toyota Industries Corp. hisselerini satın alma teklifinde bulunuyor. Fon, hisse başına mevcut piyasa fiyatını ödemeye hazır olduğunu bildirdi.

Piyasa fiyatının üzerinde işlem görüyor

Toyota Industries hisseleri, Toyota grubunun satın alma için teklif ettiğinden daha yüksek bir seviyeden işlem görüyor. Şirket hisseleri Salı günü Tokyo’da sabah işlemlerinde 20 bin 270 yen seviyesinde bulundu.

Devir planı tartışmalı

Devralma planı, Haziran 2025’te duyurulmasından bu yana tartışma konusu oldu. Ocak ayında hisse başına 18 bin 800 yenlik daha yüksek bir fiyat teklif edilmesine rağmen, birçok yatırımcı şirket değerinin düşük belirlendiğini ifade ediyor.

Elliott, yatırımcıları teklifi engellemek için kendisine katılmaya çağırarak baskıyı artırıyor. Fon, şirket hisselerinin en az 26 bin yen değerinde olduğunu ve kendi başına daha yüksek bir değere ulaşabileceğini savunuyor.

Toyota fiyatı yükseltti

Bloomberg'ün haberine göre, Toyota Grubu, piyasa değerinin altında kaldığı yönündeki itirazlar üzerine teklif fiyatını yükseltti ve teklif süresini uzattı. Azınlık hissedarlarının yanı sıra grubun yakın müttefiklerinden bazılarının tutum değiştirmesi, 2 Mart’taki ihale son tarihi öncesinde sürece kritik etki yapabilir.

Toyota Grubu bu ayın başında yatırımcıların yaklaşık yüzde 33’ünün hisselerini satmayı kabul ettiğini açıkladı. Grubun mevcut yüzde 25’lik payı da dikkate alındığında, zorunlu hisse satış sürecini başlatmak için gereken eşiğe yaklaşık yüzde 9’luk bir mesafe kaldığı belirtildi.

Toyota Fudosan detayı

Anlaşmanın gerçekleşmesi halinde, Toyota Industries’in kontrolü halka açık olmayan gayrimenkul şirketi Toyota Fudosan Co.’a geçecek.

Toyota grubunun son teklifi şirket değerini yaklaşık 6,1 trilyon yen olarak belirlerken, satın alma bedeli olan 4,3 trilyon yen dahil toplam işlem maliyetinin yaklaşık 5,4 trilyon yen olacağı ifade edildi.

Elliott’un hisse alım hamlesi ve yatırımcıları teklife karşı pozisyon almaya çağırması, Toyota Industries’in devralma sürecinde kritik bir döneme girildiğini gösteriyor. Süreçte gözler 2 Mart’taki ihale son tarihine çevrildi.