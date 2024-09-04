Platco ‘X’, yapay zeka destekli ticaret çözümleri sunuyor

Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen moda ve spor markaları, lojistik hizmet sağlayıcılar, küresel pazaryerleri, sınır ötesi e-ticaret entegratörleri ile çalıştıklarını belirten Platco ‘X’ kurucu ortağı Cem Tunakan “Ticari paydaşlarımızın ihtiyaçlarına özel tasarladığımız bu modeller, sadece mal veya hizmet satışına odaklanmıyor; aynı zamanda platformlaşma ve rekabet içinde iş birliğinin “rekaberlik” getirdiği mukayeseli üstünlükleri de değerlendiriyoruz. Bu yaklaşımla, her bir ticari paydaşımıza, operasyon safhasındaki maliyetleri ve gelir fırsatlarını optimize eden bir çözüm mimarisi sunuyoruz. Böylece, Platco ‘X’ olarak herkesin kazandığı, sürdürülebilir bir sistem yaratıyor ve paydaşlarımızla birlikte uzun vadeli başarıya ulaşmayı hedefliyoruz.” diye konuştu.

Kalite ve sürdürülebilirlik konularına rehberlik ediyoruz

Kapsamlı operasyon yönetimi ile ürünlerin doğru zamanda, doğru pazarlarda, geliştirilmiş içerik ve doğru fiyatlama ile tüketici beklentilerine uygun şekilde yer almasını sağladıklarını söyleyen Tunakan; “Kalite ve sürdürülebilirlik konularında rehberlik ederek, markaların global standartlara uygun üretim, hızlı ve sorunsuz satış yaparak küresel müşteri odaklı değer zinciri kurmalarını teşvik ediyoruz. Güçlü ilişki ağı ve markalaşma stratejileri ile Türk ve yabancı markalarının sınır ötesi (X-Border) ticaretini benimsenmesini sağlıyoruz. Bu sayede kendi alan adı ve e-ticaret platformları üzerinden markaların global tüketicilere ulaşmasını sağlıyor, sosyal medya ve dijital reklam kampanyaları ile görünürlüklerini artırmış oluyoruz. Sahip olduğumuz geniş ilişki ağı (network) ve uluslararası iş bağlantıları sayesinde, Türk markalarının global pazarlarda rekabet edebilir hale gelmelerine destek oluyoruz.” dedi.