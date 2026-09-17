Platform Günleri 2026 İstanbul’da başladı

PLATFORMDER’in ana desteği ve Uluslararası Yükseltici Platform Federasyonu’nun (IPAF) resmî partnerliğiyle gerçekleştirilen Platform Günleri 2026; yeni nesil personel yükseltici platformlar, vinç ve forkliftlerin yanı sıra güvenlik teknolojileri ve dijital filo yönetimi çözümleriyle de sektör profesyonellerini buluşturdu. Bu yıl beşincisi düzenlenen Platform Günlerinde üç gün boyunca 1.500–2.000 profesyonel ziyaretçinin ağırlanması hedefleniyor.

Organizasyonun uluslararası ayağında Çin, ABD, Fransa, Almanya ve İtalya merkezli markalar yer alırken; yerli üreticiler de Türkiye’nin gelişen mühendislik ve üretim kapasitesini sergiliyor. Platform Günleri; yeni satış ve kiralama bağlantılarının yanı sıra distribütörlük, yatırım ve uluslararası iş birliklerine zemin oluşturacak.

35 bin platformdan 30 bini kiralık platform kiralama pazarı 600 milyon TL

Personel yükseltici platformların kullanımı inşaatın yanı sıra sanayi tesisleri, depolar, enerji tesisleri, belediye hizmetleri, bakım-onarım, perakende ve açık hava reklamcılığı gibi farklı alanlarda bir iş güvenliği önlemi olarak yaygınlaşıyor. Türkiye’de aktif personel yükseltici platform sayısı yaklaşık 35 bine, kiralama filolarındaki makine sayısı ise yaklaşık 30 bine ulaşmış durumda. Sektörün son sekiz yıldaki büyüme oranı yüzde 114 olarak gerçekleşti. Platform kiralama sektörünün cirosu ise 2018’den bu yana yüzde 684 artışla 600 milyon TL’ye yükseldi. Sektörün önümüzdeki beş yıllık hedefi ise Türkiye’deki platform parkını 50 bin adede çıkarmak.

Günaydın: Platformda yerli üretim artıyor

Tuzla Autodrom’da gerçekleştirilen Platform Günleri’nin açılış töreninde konuşan Platformder Yönetim Kurulu Başkanı Saruhan Günaydın, "Platform Günleri, sektörel kalkınmanın ve birlikte büyümenin yoludur." sözleriyle konuşmasına başladı. Günaydın, sektörün büyümesinin yalnızca makine parkındaki artışla değerlendirilmemesi gerektiğine dikkat çekerek Platform Günleri’nin üretim, yatırım ve ticari ilişkiler açısından taşıdığı önemi vurguladı: "Türkiye’de sektörümüz büyürken yerli üretim kapasitemiz de güçleniyor. Türkiye’nin üretim kabiliyetine ve girişimcilerimizin cesaretine güveniyoruz. Yerli üreticilerimizin gelişmesini, firmalarımızın dünya pazarlarında daha güçlü yer almasını istiyoruz. Platform Günleri’nde üreticiyi, kiralama şirketini, distribütörü, kullanıcıyı ve uluslararası markaları aynı sahada buluşturuyoruz. Burada yapılan bir görüşmenin yeni bir iş ortaklığına, sahada gerçekleştirilen bir demonstrasyonun ise doğru bir yatırım kararına dönüşebilmesi bizim için önemli. Hedefimiz, burada kurulan bağlantıların organizasyon sonrasında da kalıcı ticaret üretmesidir."

Platform Günleri’nin uluslararası sektörle ilişkilerin geliştirilmesinde de önemli bir rol üstlendiğini belirten Günaydın, Türkiye’nin üretim ve hizmet kabiliyetinin yeni pazarlara taşınmasını hedeflediklerini ifade etti.

Ana gündem iş güvenliği

Platform Günleri’nin öne çıkan başlıklarından birini de yüksekte güvenli çalışma oluşturuyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın SGK bildirimleri üzerinden yaptığı analize göre, 2013–2023 döneminde inşaat sektöründeki ölümlü iş kazalarının ortalama yüzde 40,7’si yüksekten düşme nedeniyle meydana geldi.

Korkuluk sistemiyle çalışanı sürekli koruma altında tutan yükseltici platformlar ile iş kazalarının yüzde 80'i önlenebiliyor. Bu nedenle inşaatlar, depolama alanları ve AVM gibi ortamlarda platformlar kiralanarak iş güvenliği için kullanılıyor. Platformder; doğru ekipman kullanımı, eğitimli operatör ve güvenlik kültürünün birlikte ele alınması gerektiğine dikkat çekiyor. Platformder Başkanı Günaydın, "Bütün bu hedeflerin merkezinde ise insan var. En önemli başarı ölçümüz, çalışanlarımızın günün sonunda evlerine sağ salim dönmesidir. Güvenli çalışma kültürü, verdiğimiz her kararın ve yaptığımız her işin ayrılmaz parçası olmalıdır." sözleriyle iş güvenliğinin önemine vurgu yaptı.

Personel yükseltici platform sektörü büyüyor

Açılış töreninde konuşan Hybrid İletişim Genel Müdürü Gökhan Kuyumcu ise Platform Günlerinin bu yıl resmi fuar statüsüyle yapıldığına vurgu yaptı. "Beş yıldır büyük bir heyecan ve özveriyle düzenlediğimiz Platform Günleri’nin her geçen yıl güçlenerek büyüdüğünü görmek bizim için büyük bir mutluluk. Sektörün desteği ve artan katılımla bugün geldiğimiz noktada organizasyonumuzun Türkiye Fuar Takvimi’nde yer alan resmi bir fuar hüviyeti kazanmış olmasını da bu gelişimin önemli bir göstergesi olarak görüyoruz." dedi.

Geleceğin ustaları sektörle buluşuyor

Organizasyonun bu yılki sosyal ve sektörel başlıklarından biri de "Geleceğin Ustaları Atölyesi". Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde hayata geçirilen proje ile sektörün nitelikli insan kaynağı ihtiyacına katkı sağlanması ve mesleki eğitim ile istihdam arasında doğrudan bir köprü kurulması hedefleniyor.

Proje kapsamında öğrencilerin üzerinde çalışarak revize ettiği personel yükseltici platformlar da etkinlikte sergileniyor. Öğrenciler öğretmenleriyle birlikte sektör profesyonelleriyle buluşarak çalışmalarını tanıtma fırsatı yakalıyor. Platformder, projeyi gençlerin teknik becerilerinin geliştirilmesi ve sektörün gelecekte ihtiyaç duyacağı nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriyor.