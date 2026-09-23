Platform Günleri, 25 firma ve 30 markayı buluşturdu

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Personel Yükseltici Platform sektörünün üreticilerini, kiralama firmalarını, distribütörlerini, tedarikçilerini ve kullanıcılarını buluşturan Platform Günleri 2026 sona erdi. PLATFORMDER’in sektörün ortak gelişimi hedefi doğrultusunda, Hybrid İletişim organizasyonuyla ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) denetiminde gerçekleştirilen fuar, firmalara ürünlerini tanıtma ve yeni iş bağlantıları kurma imkânı sundu.

Fuarın açılışına siyasi partilerin ilçe başkanları ve başkan yardımcıları da katıldı. Açılış töreninin ardından stantları ziyaret eden temsilciler, katılımcı firmaların ürünleri ve faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Katılımcı firmalar satışlardan memnun ayrıldı

Platform Günleri 2026’ya katılan firmalar, fuar boyunca gerçekleştirdikleri satışlardan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Ürünlerini doğrudan kullanıcılarla buluşturan firmalar için etkinlik, satışların yanı sıra yeni müşteri ilişkileri geliştirme ve iş birliği fırsatlarını değerlendirme imkânı sundu. Katılımcıların satışlara ilişkin olumlu değerlendirmeleri, Platform Günleri’nin sektörün ticari faaliyetlerine sağladığı katkıyı ortaya koydu.

Ticari görüşmeler ve ürün lansmanları öne çıktı

Üç gün boyunca gerçekleştirilen görüşmeler, sektör paydaşlarına yeni iş birliklerini değerlendirme imkânı sundu. Katılımcı firmalar yeni ürünlerini sektör profesyonellerine tanıtırken, ziyaretçiler de ekipmanları yakından inceleme ve ihtiyaçlarını doğrudan firma temsilcileriyle değerlendirme fırsatı buldu.

Fuar kapsamında firmaların ürün lansmanları gerçekleştirildi. LGMG Türkiye’nin açılışı da Platform Günleri’nde düzenlenen bir kokteyl ile duyuruldu. Etkinlik boyunca birçok firmanın düzenlediği kampanyalar ve yarışmalar, stantlardaki ticari görüşmelere ve ziyaretçi etkileşimine eşlik etti.

Operatörler yarıştı çocuklar için LEGO yarışması düzenlendi

Quadromac sponsorluğunda gerçekleştirilen operatörler yarışması, sektör çalışanlarını bir araya getirdi. Yarışmada ilk üçe giren katılımcılara hediyeleri fuarın son gününde takdim edildi.

İstanbul Vinç sponsorluğunda etkinlik boyunca düzenlenen “Soruyu Bil Hediyeyi Kap” yarışması da ziyaretçilere bilgilerini sınama ve hediye kazanma fırsatı sundu. Fuarın son gününde Quadromac standında çocuklara yönelik düzenlenen LEGO yarışmasıyla program, farklı yaş gruplarına hitap eden etkinliklerle tamamlandı.

Geleceğin ustaları çalışmalarını sektörle buluşturdu

Platform Günleri’nin öne çıkan çalışmalarından biri, Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde hayata geçirilen “Geleceğin Ustaları Atölyesi” oldu. Öğrenciler, öğretmenlerinin rehberliğinde okullarının revizyon merkezinde bakım ve onarımlarını yaparak yeniden kullanıma kazandırdıkları personel yükseltici platformları fuarda sergiledi.

PLATFORMDER’in desteğiyle eğitim ile istihdam arasındaki bağı güçlendirmeyi hedefleyen proje, öğrencilerin mesleki becerilerini sektör temsilcilerine doğrudan gösterebilecekleri bir ortam oluşturdu. Gençlerin çalışmaları, sektörün nitelikli insan kaynağı ihtiyacına yönelik mesleki eğitimin önemini ortaya koyarken, ekipmanların ömrünün uzatılması ve kaynakların verimli kullanılması açısından da somut bir örnek sundu.

Güvenli çalışma ve sürdürülebilir büyüme vurgusu

PLATFORMDER Yönetim Kurulu Başkanı Saruhan Günaydın, açılış konuşmasında Platform Günleri’nin sektörel kalkınmaya ve birlikte büyümeye katkısını vurguladı. Güvenli çalışma kültürünün sektörün ortak sorumluluğu olduğuna dikkat çeken Günaydın, “Güvenlikte rekabet etmeyiz; güvenlikte birlikte yükseliriz.” mesajını paylaştı.

Günaydın, sürdürülebilirliğin enerji verimliliği, ekipmanların doğru bakımla daha uzun süre kullanılması, kaynakların korunması ve insan kaynağına yatırım yapılmasıyla birlikte ele alınması gerektiğini ifade etti. Yerli üreticilerin görünürlüğünün artırılması ve uluslararası iş birliklerinin geliştirilmesi de konuşmanın temel başlıkları arasında yer aldı.

Hybrid İletişim Genel Müdürü Gökhan Kuyumcu ise açılış konuşmasında Platform Günleri’nin Türkiye’nin resmî fuar takvimine dâhil olmasının önemine değindi. Kuyumcu, sektörün dinamizmine ve büyüme potansiyeline işaret ederek, üreticilerin ve yatırımcıların gücü ile PLATFORMDER’in tanıtım çalışmalarının bu gelişimi desteklediğini belirtti.

Platform Günleri her yıl düzenlenecek

Açılışta paylaşılan gelecek vizyonu doğrultusunda, Platform Günleri’nin bundan böyle her yıl düzenleneceği duyuruldu. Bu kararla teknolojik yeniliklerin sektörle düzenli olarak buluşturulması, fuarda kurulan bağlantıların kalıcı ticari ilişkilere dönüştürülmesi ve sektörel iş birliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Ürün tanıtımları, mesleki eğitime sağladığı görünürlük ve sektör paydaşlarını buluşturan etkinlikleriyle tamamlanan Platform Günleri 2026’da, bir sonraki buluşmanın Eylül 2027’de gerçekleştirileceği de paylaşıldı.