Platinflex, rotasını katma değerli üretime çevirdi

ALİ ŞAHİN/BURSA

Esnek metal hortum ve aksamların üretiminde 15 yılı aşkın deneyime sahip olan Platinflex, demiryolları, gemi inşa, ısıtma soğutma ve ağır motor gibi sektörlerdeki geniş bir müşteri portföyü ile gelişimini sürdürürken yeni pazarlara da açılmaya devam ediyor. Şirket olarak enerji mühendisliği, kimya, petrokimya endüstrisi, demiryolu ve denizcilik teknolojisinde kullanılan geniş bir esnek metal hortum yelpazesi sunduklarını belirten Platinflex Genel Müdürü Gündüz Andiç, “Son dönemde endüstriyel ihtiyaçları karşılamak üzere daha yüksek katma değere sahip ürün gruplarının imalatına yöneldik. Örneğin Solar enerji ve ısıtma soğutma tarafında yoğunlaştığımız özel projelerimiz var. 2022’de kilogram başına 17 Euro olan ihracat değerimizi bu yıl 28 Euro’ya çıkardık. 2024 hedefimiz ise 35 Euro olarak belirlendi” ifadelerini kullandı.

“2 yeni Ar-Ge projesi başlattık”

Üretim kapasitesini verimli kullanmak adına yalın üretim projesi de hayata geçirdiklerini belirten Andiç, “Bu projemiz kapsamında katma değeri daha yüksek ürünlerin geliştirilmesi için kendimize imkan yaratırken üretim ve satış süreçlerinde de önemli bir verimlilik elde etmeyi başardık. Bu konuda çalışmalarımızı noktalamadık ve sürecin verimliliğini artırmak adına çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bir yandan da Ar-Ge projelerimizi hayata geçirmek adına çalışmalarımıza devam ediyoruz. Eskişehir Teknik Üniversitesi ile birlikte yürüttüğümüz 2 Ar-Ge projemiz var. Bu projelerin gelişimini 2024’te tamamlamasını ve geçen yıl yaptığımız 2 arsa yatırımından birisine yeni bir tesis inşa ederek orada seri üretimine başlamayı planlıyoruz. Diğer yandan da yüksek basınç altında çalışabilen ürünler geliştirmeye devam ediyoruz. Şu anda 1300 bar basınca dayanıklı bir ürün geliştirdik. Hedefimiz bu ürünü 2 bin 500 bar altında çalıştırabilmek. Özellikle nükleer enerji santrallerinde ve büyük iş makinelerinde kullanılan bu ürünler hem katma değer anlamında bize değer katacak hem de sektörde önemli bir açığı kapatacak” diye konuştu.

“5. kıtaya da ihracata başlayacağız”

Platinflex olarak yurtdışında iyi bir marka bilinirlikleri olduğunu ve bu bilinirliği güçlendirmek adına çalışmalara ve yatırımlara devam ettiklerini belirten Gündüz Andiç, “Halihazırda 5 büyük kıtanın 4’üne ihracat yapıyoruz. Yakın zamanda Avustralya’ya da numune ürünler gönderdik ve olumlu raporlar gelmeye başladı. Orası ile birlikte 5 kıtanın tamamına ürün gönderme başarısına erişeceğiz. Ağırlıklı pazarımız birçok sektördeki gibi Avrupa. 2023’te İtalya, Fransa ve Almanya’nın başı çektiği 38 farklı ülkeye ihracat yaptık. Katma değeri yüksek ürünlerin bir yanda üretimi için makine ve teçhizat yatırımına devam ederken mühendis ve satış tarafında da istihdamı artırmayı sürdürüyoruz. Son 1 yılda beyaz yaka ağırlıklı olarak yüzde 40 dolayında büyüdük. 2023’te makine ve belgelendirme konusunda 1 milyon Euro’ya yakın bir yatırım yaparken arazi yatırımlarımızla birlikte bu rakam 4 milyon Euro’yu aştı. 2023 sonunda İstanbul’da hazırlığını tamamladığımız satış ofisimizi devreye alacağız. Ayrıca Almanya’daki depomuz ve ortaklığımız devam ediyor ancak orası için de ayrı bir satış ekibi planlıyoruz. 2024 yılı içerisinde ABD’deki şirketimizde de önce satış akabinde de imalat yönlü bir ekip kurarak büyümemizi devam ettirmek istiyoruz” dedi.

Türkiye’de ağırlıklı olarak savunma sanayisi ile çalıştıklarını ve büyük oranda ihracatçı pozisyonunda olduklarını belirten Andiç, “Son dönemde yaşanan süreçte döviz kurunun baskılanması bizleri artan maliyetlere karşı en çok zorlayan konu oldu. Tabii bir de enflasyonun etkisi altında büyümeye çalışırken artan vergi yükü bizi etkiledi. Gündemde olan enflasyon muhasebesi uygulamasının hayata geçirilmesi bizim gibi birçok şirkete nefes aldıracak ve yeni yatırımların önünü açacaktır” diye konuştu.