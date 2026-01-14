Playstore.com’da 2025’in en çok satan oyunları açıklandı

Türk Telekom’un dijital oyun alışveriş platformu Playstore.com’da, oyuncuların en sevdiği türler ve oyunlar bu yıl da dikkat çekti. 2025’te en çok satın alınan oyun "Back 4 Blood" olurken, listenin ikinci sırasında "Ghost of Tsushima Director’s Cut" oyunu yer aldı.

2025 yılının en çok tercih edilen oyunu "Back 4 Blood"

Oyuncular 2025 yılı boyunca çeşitli türlerden birçok oyunu deneyimledi. Yılların eskimeyen ve hala binlerce oyuncusu olan "Left 4 Dead"in yapımcılarının ellerinden çıkan 2021 yapımı co-op aksiyon oyunu "Back 4 Blood" 2025 yılının en çok satın alınan oyunu oldu. 2021 yılında ilk defa konsola, 2024 yılında ise PC’ye çıkan "Ghost of Tsushima Director’s Cut" ise yılın en çok satın alınan ikinci oyunu oldu. Türk yapımcıların hayata geçirdiği "Mount and Blade" serisinin kurucusu TaleWorlds’ün 2020 yılında çıkan devam oyunu "Mount and Blade II: Bannerlord" ise üçüncü sırada yer alarak oyuncuların beğenisini çeken bir diğer oyun oldu.

Yılın çıkışı "The Precinct"den geldi

2025 yılında çıkan ve birçok oyunseverin ilgisini çeken "The Precinct" Playstore.com’da yılın en iyi çıkış yapan oyunu oldu. En çok satış yapan oyun türleri; aksiyon, strateji ve macera olurken, önümüzdeki dönem oyun kütüphanesine girecek olan ve en çok beklenen oyun Marvel’s Wolverine oldu.

Dijital ürünler Playstore.com’dan alınabiliyor

Platformun ürün portföyünde yer alan ve oyunseverlerin çokça tercih ettiği e-pin ve cüzdan kodlarının yanında dijital kartlar bu yıl da oyuncuların ilgi odağındaydı. 2025 yılında "PUBG mobile", "İstanbul Kıyamet Vakti Akçeleri", "Razer Gold", "FC Mobile Points" ve "Valorant"ın oyun içi marketinde geçerli olan "Valorant VP"si en çok satın alınan e-pin oldu. Dijital kartlarda ise Google Play kartları ilk sırada yer alırken iTunes kartları ise ikinci sırada yer aldı.