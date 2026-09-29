PlusPay ve LANDI, yeni nesil yazarkasa POS çözümlerini geliştirmek için iş birliği yapıyor

Türkiye fintek sektöründe yeni nesil dijital ödeme ve tahsilat çözümleri geliştiren PlusPay, ödeme, kasa ve mobilite alanlarında lider akıllı POS sağlayıcısı olan, 20 yılı aşkın tecrübeye ve sahada 130 milyon terminale sahip LANDI ile gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında yeni nesil yazarkasa POS (ÖKC - Ödeme Kaydedici Cihaz) çözümleri sunmaya hazırlanıyor.

PlusPay Kurucu ve CEO’su Girayhan Koç ile LANDI Global CEO’su Patrice Le Marre tarafından Fransa’nın başkenti Paris’te imzalanan anlaşmayla, PlusPay’in yazılım ve ödeme teknolojilerindeki deneyimi ile LANDI’nin cihaz teknolojileri bir araya gelirken, işletmelerin ödeme ve iş yönetimi süreçlerinin daha kolay ve entegre hale getirilmesi hedefleniyor.

Lansmana doğru ilerleyen süreçte yeni nesil yazarkasa POS çözümlerinin; ödeme alma, tahsilat ve iş yönetimi süreçlerini aynı yapı içinde buluşturması bekleniyor. Böylece farklı ölçeklerdeki işletmelerin günlük operasyonlarını sadeleştiren, ödeme süreçlerini hızlandıran ve müşteri deneyimini iyileştiren bütünleşik bir yapı sunulması amaçlanıyor.



“Ödeme ve iş yönetimi süreçlerini tek yapıda buluşturacağız”

PlusPay Kurucusu ve CEO’su Girayhan Koç, LANDI ile yapılan iş birliğinin PlusPay’in ödeme teknolojilerindeki deneyimini yeni nesil cihazlarla buluşturacağını söyledi. Türkiye’de işletmelerin ödeme teknolojilerinden beklentilerinin hızla değiştiğini ifade eden Koç, “POS cihazları artık ödeme almanın yanı sıra işletmelerin günlük operasyonlarını kolaylaştıran çözümlerle güçlenen çok işlevli araçlara dönüşüyor. İşletmeler; ödeme, tahsilat ve günlük iş süreçlerini aynı yapı üzerinden yönetebilen, birbiriyle entegre çalışan çözümlere ihtiyaç duyuyor. Bu değişimle birlikte daha akıllı ve bağlantılı ödeme teknolojilerine olan ihtiyaç da artıyor. PlusPay ve LANDI’nin farklı alanlardaki teknoloji yetkinliklerini buluşturan yeni nesil yazarkasa POS çözümleri de işletmelerin bu beklentilerine yanıt verecek” dedi.

İş birliği kapsamında geliştirilecek yeni nesil yazarkasa POS çözümleriyle işletmelerin ödeme ve iş yönetimi süreçlerini tek yapı içinde buluşturmayı hedeflediklerini belirten Koç, “LANDI ile gerçekleştirdiğimiz iş birliğiyle yazılım ve ödeme teknolojilerindeki deneyimimizi, LANDI’nin gelişmiş ve güvenilir cihaz teknolojileriyle bir araya getiriyoruz. Böylece ödeme ve iş yönetimi süreçlerini sadeleştirerek işletmelerin günlük operasyonlarını kolaylaştırmayı, müşterilerine daha hızlı ve kesintisiz bir deneyim sunmalarına destek olmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.



“Pazardaki standartları ileri taşıyacağız”

Bu yeni iş ortaklığının bir cihaz tedarikinin ötesinde daha kapsamlı bir teknoloji birlikteliği sağlayacağını vurgulayan Koç, şöyle devam etti:

“Gelişmiş yazılım kabiliyetlerimizi, BKM TechPOS kapsamında olmamız sayesinde sahip olduğumuz entegre ödeme servislerini ve LANDI’nin cihaz teknolojilerini bir araya getirerek mikro işletmelerden büyük ölçekli şirketlere kadar farklı ihtiyaçlara cevap verebilen esnek ve geleceğe hazır çözümler sunmayı hedefliyoruz. Bu iş birliğiyle Türkiye ödeme sistemleri ekosisteminin gelişimine katkı sağlarken, pazardaki teknolojik standartların daha ileri taşınmasını da hedefliyoruz. Türkiye’nin fintek alanında sahip olduğu potansiyeli destekleyecek bu tür teknoloji iş birliklerinin, ülkemizin bölgesel konumunu daha da güçlendireceğine inanıyoruz. PlusPay olarak BKM TechPOS kapsamında olmamız sayesinde tüm bankalardan tahsilat, taksit, kampanya tanımları, dijital slip, tek bir uygulama üzerinden kullanılabiliyor. Ayrıca Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) mevzuatlarına tam uyumlu GMU (Güvenli Mali Uygulama) altyapımızla, ödemelerin güvenli şekilde başlayıp sonlanmasını ve belgeleme süreçlerini mevzuata uygun şekilde sağlıyoruz.”

“Türkiye, ödeme teknolojilerinde önemli bir potansiyel taşıyor”

LANDI Global CEO’su Patrice Le Marre ise Türkiye’nin ödeme teknolojileri alanındaki gelişimine ve pazarın sunduğu potansiyele vurgu yaparak, “Türkiye, ödeme teknolojilerinin hızla geliştiği, işletmelerin yeni teknolojileri hızla benimsediği ve fintek ekosisteminin büyümeye devam ettiği önemli bir pazar. LANDI olarak akıllı POS ve üye iş yeri teknolojilerindeki global deneyimimizi açık bir ekosistem yaklaşımıyla birleştiriyor; cihazları, ödemeleri, ticareti ve dijital hizmetleri birbirine bağlayarak işletmelerin değişen ihtiyaçlarını destekliyoruz. Türkiye’de de bu global deneyimi, PlusPay’in yerel pazar bilgisi, yazılım kabiliyetleri ve ödeme teknolojilerindeki uzmanlığıyla buluşturarak pazarın ihtiyaçlarına özel çözümler oluşturuyoruz” açıklamasında bulundu.

PlusPay ile gerçekleştirilen iş birliğinin LANDI’nin global teknoloji deneyimini Türkiye pazarının ihtiyaçlarıyla bir araya getireceğini belirten Le Marre, “Türkiye’de işletmelerin giderek daha akıllı, bağlantılı ve çok işlevli çözümlere yöneldiğini görüyoruz. PlusPay ile birlikte sunmayı hedeflediğimiz yeni nesil yazarkasa POS çözümleriyle ödeme kabulü, ticaret ve dijital hizmetleri; günlük operasyonları sadeleştirecek ve işletmeler için yeni olanaklar yaratacak şekilde bir araya getirerek daha bağlantılı bir üye iş yeri ekosistemine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. LANDI’nin global ekosistem ve teknoloji yetkinliklerini PlusPay’in yerel uzmanlığıyla birleştirerek Türkiye’deki işletmelerin dijital dönüşümünü desteklemeyi ve pazarda uzun vadeli değer oluşturmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

PlusPay hakkında

PlusPay, yeni nesil dijital ödeme ve tahsilat çözümleri geliştiren, Ar-Ge odaklı bir finansal teknoloji şirketidir. Teknokent bünyesindeki mühendislik altyapısıyla Android tabanlı akıllı POS cihazları, Soft POS, e-Fatura POS sistemleri, üye iş yerlerine yönelik yönetim paneli, özelleştirilmiş yazılım projeleri, kapalı devre ödeme altyapıları ve sadakat çözümleri geliştiriyor.

LANDI hakkında

2005 yılında kurulan LANDI; ödeme, kasa ve mobilite alanlarında lider bir akıllı POS sağlayıcısıdır. Çin’de pazar liderliği, 900’den fazla patent ve sahada 130 milyon terminale sahiptir.

2023’ten bu yana global büyümesini hızlandıran LANDI, entegre çözümler ve güçlü iş ortaklıklarıyla ticaret ekosistemini güçlendirerek dünya genelinde dijital dönüşümü desteklemektedir.