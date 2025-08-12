Pluxee Sinema Günleri ağustos ayında da sürüyor

  1. Ekonomim
Yan haklar dünyasının önemli temsilcisi Pluxee’nin katkılarıyla gerçekleşen “Pluxee Sinema Günleri”, haziran ayında başladığı yolculuğa ağustos ayında da hız kesmeden devam ediyor. Sinemanın zamansız klasikleri ve yeni dönemin dikkat çeken yapımları Zorlu PSM içerisinde yer alan Vestel Amfi’de, açık havada ücretsiz olarak sinemaseverlerle buluşuyor.

Pluxee’nin katkılarıyla her hafta pazartesi akşamları düzenlenen ücretsiz film gösterimlerinde, geçmişin kült filmleri ve bugünün çarpıcı yapımları sinemaseverlere eşsiz bir deneyim sunuyor.

Pluxee Sinema Günleri’nin ağustos ayı takvimi şöyle:

- 4 Ağustos Pazartesi – Leon

-11 Ağustos Pazartesi – June & John

-18 Ağustos Pazartesi – Wild Robot

-25 Ağustos Pazartesi – Inglourious Bastards

Her biri kendi dönemine damgasını vurmuş bu özel filmler, sinemanın büyüsünü açık havaya taşıyarak izleyicilere unutulmaz bir yaz deneyimi sunuyor.

Pazartesi akşamları ücretsiz olarak gerçekleştirilen gösterimler, şehirde yazı keyifle geçirmek isteyen herkes için kaçırılmayacak bir etkinlik alternatifi yaratıyor. Yazın bu keyifli sinema etkinliğine katılmak için, izlemek istediğiniz film için önceden rezervasyon yaptırmak yeterli oluyor.

Tüm filmler ve gösterim tarihleri https://www.zorlupsm.com/etkinlikler adresinde yer alan “Pluxee Sinema Günleri” başlığı altında görülebilir, seçilen film için rezervasyon tamamlanabilir.

