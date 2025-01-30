Pluxee Türkiye'de üst düzey atama: Pluxee Türkiye’nin yeni CFO’su Özge Döner Avşar oldu

Pluxee Türkiye’de, CFO pozisyonuna mali işler, kurumsal finans ve stratejik planlama alanlarında geniş bir deneyime sahip olan Özge Döner Avşar getirildi. Geçtiğimiz yıl büyük bir dönüşüm geçiren ve çalışan deneyimini iş stratejisinin merkezine alarak bir HR-tech markasına dönüşen Pluxee Türkiye’de Avşar, şirketin mali ve finansal vizyonuna yön vererekgelecekteki büyüme hedeflerine ve 'Çalışanı Mutlu Eden Dünya' vizyonuna katkı sağlamak adına önemli bir rol üstlenecek.

Özge Döner Avşar kimdir?

İş hayatına 2001 yılında Doğuş Holding’de denetçi olarak adım atan Avşar, 2005 yılında Doğuş Otomotiv’de Kontrol Müdürü olarakkariyerine devam etti. Ardından, Doğuş Yayın Grubu bünyesinde 7 yıl boyunca Finans Direktörü ve CFO görevlerini üstlenerek önemli başarılara imza attı. 2016 yılında teknoloji sektörüne geçiş yaparak Doğuş Teknoloji’de Mali İşler ve İş Geliştirme bölümlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışmalarını sürdüren Avşar, 2024’te PayTR’ın yönetim kadrosunda yer alarak ödeme sistemleri ve fintek alanında deneyimlerini zenginleştirdi.

Özge Döner Avşar, Pluxee Türkiye’deki yeni görevinde şirketin mali ve finansal konulardaki stratejilerine liderlik ederek organizasyonun sürdürülebilir büyümesine destek olmayı hedefliyor.