Pluxee ve Pazarama iş birliği yeni yılda büyüyor

Tüketicilerine yenilikçi ve dijital çözümler sunarak çalışanların iş hayatlarında ve ötesinde refahına katkıda bulunan Pluxee,tüketicilerin dijital uygulamalara artan ilgisi doğrultusundabirçok marka ve hizmeti tek bir platformda sunan Pazarama ile imza attığı iş birliğini büyütmeye devam ediyor.

Tüketicilerine tek uygulamadan tüm ihtiyaçlarını karşılamayı vaat eden Pazarama ile yapılan iş birliği kapsamında kullanıcılar, Pluxee üzerinden elde ettikleri hediye bakiyelerini Pazarama’daonline alışverişte kullanabilecekleri puanlara dönüştürebiliyorlar. Kullanıcılar, Pluxee'den dönüştürdükleri hediye bakiyelerini Pazarama uygulamasında veya Pazarama web sitesi üzerinden görüntüleyip harcayabiliyor. “Pazarama Pluxee Puan” adı verilen sadakat puanı ödeme adımında sunuluyor ve çalışanlar dilersePazarama Pluxee Puanlarını bankaların kart puanlarıyla birlikte kullanabiliyor.

Pazarama iş birliği sayesinde özellikle İş Bankası gibi finans kurumları başta olmak üzere birçok şirket çalışanlarına giyim desteğini Pluxee ile veriyor.

Pazarama ve Pluxee iş birliği yeni yıla hazır

Pluxee yaptığı iş birliği kapsamındae-ticaret dünyasında hızla büyüyenPazarama’nın zengin markalarıyla yeni yıl döneminde daha da çok kişiye ulaşmayı hedefliyor. Çalışanlarının bütün bir senede gösterdiği başarıyı takdir etmenin yollarını arayan firmalar için en doğru zaman olan yeni yıl döneminde de firmalara operasyonel kolaylık ve tasarruf imkânı sunan Pluxee, yaptığı iş birliğiile kullanıcılarına Pazarama’daki ürün çeşitliliği ile daha çok alternatif sunuyor.

Pazarama ile yaptıkları iş birliğinin sunduğu esneklik sayesindeyeni yıl döneminde daha çok çalışanı mutlu edeceğine değinen Pluxee Türkiye Satış Genel Müdür Yardımcısı Koray Bozkurt; “Markaların güvenilir iş ortağı olarak müşterilerimizi, onların çalışanlarını anlamak ve ihtiyaçları doğrultusunda çözümler sunarak onları mutlu etmek konusunda desteklemeyi çok önemsiyoruz. Çalışan deneyimini iyileştirmeyi öncelik edinen bir marka olarak hayata geçirdiğimiz iş birlikleriyle hem tüketicilere hem de firmalara avantajlar sağlamayı hedefliyoruz. E-ticaretin tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de her geçen gün hacmi büyüyor. Özellikle yeni yıl gibi özel dönemlerde tüketicilerin harcama alışkanlıkları ve alışveriş tercihleri değişiklik gösterirken online alışveriş tüketiciler tarafından yoğunlukla tercih ediliyor. Araştırmalara baktığımızda, e-ticaret platformlarının %34 ile çalışanlar tarafından hediye çeklerinin kullanımında en çok tercih edilen ikinci alan olduğunu gözlemliyoruz.Biz de Pluxee olarak,tüketicilerin tercihlerini yakından takip ediyor ve sunduğumuz ürün ve hizmetleri de bu doğrultuda geliştiriyoruz. Pazarama ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği de çalışanlar tarafından en çok tercih edilen giyim, aksesuar ve elektronik gibi birçok kategoriyi kapsaması nedeniyle çok önemli.Özellikle İş Bankası çalışanlarının ihtiyaçlarını adresleyen onlara özel tasarladığımız çözümler ile işbirliğimizi daha da derinleştiriyoruz.Yılbaşı döneminde çalışanlarına hediye vermek isteyen firmalar için önemli bir alternatif sunduğuna inandığımız bu iş birliğini büyüterek devam ettirmek bizim için çok kıymetli” dedi.

Pazarama Pazarlama ve İletişimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Tuna Canatar, konu ile ilgili olarak şunları söyledi:

“Pluxee ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği, çalışan deneyimini ve memnuniyetini odağına alan bir anlayışın önemli bir yansımasıdır. Pazarama olarak, tüketicilerimize hayatın her alanında kolaylık ve çeşitlilik sunmayı amaçlıyoruz. Pluxee ilebirlikte çalışanların online alışveriş deneyimini daha esnek ve özgür hale getirirken, sunduğumuz zengin ürün yelpazesi ve güvenilir hizmetimizle onların ihtiyaçlarını karşılamaktan mutluluk duyuyoruz. Yeni yıl gibi özel dönemlerde, bu iş birliği sayesinde çok daha geniş bir kitleye ulaşarak çalışanlara ve şirketlere değer yaratmayı sürdüreceğiz. Tüketici taleplerini yakından takip ederek, dijital dünyada yenilikçi çözümler sunma misyonumuza bağlı kalmaya devam edeceğiz.” dedi.