Pluxee Yakıt, artık çalışanların şahsi araçlarını da kapsıyor

Çalışan deneyimini iyileştirme odağıyla yemekten ulaşıma, takdir ve ödüllendirme çözümlerine kadar çeşitli kategorilerde sunduğu kişiselleştirilebilir hizmetlerle yan hak dünyasına liderlik eden Pluxee, Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) ile tam uyumlu çözümü Pluxee Yakıt ile şirketlerin tüm yakıt ihtiyaçlarına akıllı bir çözüm sunuyor. Pluxee Yakıt, Opet, Petrol Ofisi yanı sıra son olarak Total ile hayata geçirdiği iş birliği sayesinde Türkiye’nin dört bir yanında binlerce noktada kullanılabiliyor.

Kurumlara operasyonel kolaylık ve maliyet avantajı sunan Pluxee Yakıt, şirket araçlarının yanı sıra çalışanların bireysel araçlarına da ayni yardım yapılmasına olanak tanıyarak sektörde bir ilki sunuyor. Türkiye genelinde Opet, Petrol Ofisi ve Total istasyonları ile entegre çalışan sistem, firmalara yakıt alım süreçlerinde yüzde 100 dijital bir deneyim sunuyor. Çalışanlar araçtan inmeden hızlı ve güvenli yakıt alımı sağlayabiliyor, şirketler ise farklı istasyonlardan yapılan yakıt harcamalarını tek fatura ile takip edebiliyor. Ayrıca, harcama limitleri, istasyon kısıtları ve yakıt tipi gibi kurallar belirlenebiliyor, tüm bu detaylar anlık ve dijital olarak 7/24 takip edilebiliyor.

Pluxee Yakıt ile her araca avantaj: Hem şirket araçları hem çalışanların şahsi araçlar için kullanılabiliyor

Pluxee Yakıt’ı farklı kılan en önemli nokta ise yalnızca şirket araçları değil, çalışanların şahsi araçlarının da sisteme dahil edilebiliyor olması. Bu sayede firmalar, yakıt desteğini ayni yardım olarak sunarken tüm giderleri yasal olarak belgelendirebiliyor. Fatura süreci, şirket ve bireysel araçlar için ayrı yürütülerek ek bir operasyonel yük yaratmadan tamamlanıyor.

Pluxee Türkiye Üye Genel Müdür Yardımcısı ve İcra Kurulu Üyesi Ersoy Bayraktar, Pluxee Yakıt’ın yeni geliştirmesinin akaryakıt yönetim sürecinde şirketlere büyük avantaj sağlayacağını belirtirken şunları söyledi: “Pluxee olarak, işverenlere tasarruf ve operasyonel kolaylık sunan, çalışanlara fayda sağlarken esneklik tanıyan çözümler geliştirmek üzere çalışmaya devam ediyoruz. Yan haklar üzerine yaptığımız son araştırmaya göre, Türkiye’de işverenlerin çalışanlarına sunmak istedikleri esnek faydaların kullanım alanları arasında akaryakıt desteği %47 gibi yüksek bir oranla listenin üst sıralarında yer alıyor. Bu beklentiye cevap verecek şekilde geliştirdiğimiz Pluxee Yakıt ürünümüz ise UTTS’ye uyumlu, %100 dijital yapısı ve %66’ya varan vergi tasarruf oranları ile bu alanda öne çıkıyor. Bugün çalışanlara yapılan ortalama aylık yakıt yardımı 5,571 TL. Bu yardımı nakit yerine Pluxee Yakıt ile yapan 10 çalışana sahip bir kurum yılda toplamda 435.600 TL tasarruf edebiliyor, yani %66 vergi avantajından faydalanabiliyor.”

Yan haklar dünyasında yeni bir sayfa

Pluxee Yakıt ürünün çalışanlara sunduğu avantajı vurgulayan Bayraktar, “İşverenlerin sadece şirket araçları için değil çalışanlarının araçlarına yapacakları yakıt yardımlarını da kapsaması Pluxee Yakıt’ı farklılaştırıyor. Mevcut çözümlerle çalışanların yakıt yardımları filo çözümüne dahil edilemiyordu. Pluxee Yakıt ile işverenler faturalarını bireysel ve ticari araçlar için ayrı ayrı ve tek seferde alarak herhangi ek bir operasyonla uğraşmadan giderleştirebiliyor. Yenilikçi çözümümüz hem şirket araçlarına hem de çalışanların şahsi araçlarına yönelik kapsamıyla yan haklar dünyasında yepyeni bir sayfa açıyor. Bu ürünümüzle ulaşım kategorisinde şirketlere güçlü bir ekonomik avantaj sunarken çalışanlarına sundukları deneyimini iyileştirmelerine de doğrudan katkı sağlıyoruz” dedi.