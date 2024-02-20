Pluxee’den işverenlerin ramazan yardımlarına kolay çözüm

Sodexo Avantaj, faaliyetlerine Pluxee Türkiye olarak devam ediyor.

Yapılan açıklamaya göre, Pluxee Türkiye yeni çözümleriyle çalışanlarına kolay ve hızlı bir şekilde bayram yardımı yapmak isteyen işverenlere gıda, giyim ve her ikisini de içinde barındıran karma paketleriyle yüzde 45 vergi avantajı ve operasyonel kolaylık sağlıyor.

Pluxee Hediye ile şirketlerin bayram yardımlarını hızlı ve zahmetsiz bir şekilde organize edebileceğini anlatan Pluxee Türkiye Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sinem Hekimoğlu, “Ramazan bereketini çalışanlarıyla paylaşmak ve yardımlaşmak isteyen işverenler en keyifli ve anlamlı yardım yöntemini bulmak için birçok yol deniyor. Ramazan kolisi yapmayı tercih edenler her ürün için ayrı ayrı fiyat alıp birden fazla fatura ile uğraşıyor. Ardından hazırlanan yardım kolilerini her bir çalışanına ulaştırmak için ise teslimat süreciyle vakit kaybediyor. Pluxee Hediye ürünümüz ise, işvereni, tüm bu operasyonel süreçten kurtarıyor. Firmalara, diledikleri kapsamda ve birçok farklı markadan paket oluşturma imkânı vererek hem herkese hitap eden bir yardım seçeneği sunuyor hem de yüzde 45 vergi avantajı sağlıyor. Çalışanlar ramazan yardım bakiyesini ihtiyaçları doğrultusunda ister gıda ister giyim isterse e ticaret sitelerinde online ve fiziki bir şekilde harcayabiliyor.” dedi.

Açıklamanın devamında, "İşverenler çalışanlarına tek bir SMS aracılığıyla ulaştırdığı hediye bakiyeleri ile aralarında Carrefour, A101, ŞOK, Özdilek, Network &Divarese, Mavi, Ayakkabı Dünyası, Defacto, Hopi, OralB&Braun Shop, Teknosa ve OTELZ gibi markalarından alışveriş yapabiliyor. 25 bini aşkın noktada hangi ürünü alacağına ihtiyacına göre çalışanlar karar veriyor." denildi.