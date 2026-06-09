pofft, yeni üretim ekonomisinin altyapısını AI ile kuruyor

İş dünyasında yapay zeka ile birlikte yaşanan dönüşüm, freelance ekonomisinin de sınırlarını yeniden çiziyor. Bugüne kadar insan emeği, zaman ve proje bazlı çalışma üzerinden ilerleyen freelance modeli; artık insan uzmanlığı, yapay zeka agent’ları, yapılandırılmış iş akışları ve sonuç odaklı hizmetler etrafında yeni bir ekonomiye dönüşüyor.

Türkiye’nin yapay zeka destekli freelance iş eşleştirme ve hizmet pazaryeri pofft, bu dönüşümün Türkiye’deki en kapsamlı altyapılarından birini kuruyor. Şirket, pofft Platform, pofft Dükkan ve yeni katmanı pofft AI ile şirketlerin ihtiyaç duyduğu uzmanlığa, hazır hizmetlere ve AI destekli çözümlere tek ekosistem üzerinden erişmesini sağlıyor. Freelancer’lar ve AI uzmanları için ise pofft, bireysel uzmanlığı tekrar satılabilir, ölçeklenebilir ve dijital servis modellerine dönüştüren yeni bir büyüme alanı yaratıyor.

İnsan + AI + Workflow: Yeni üretim ekonomisi

pofft’un yeni dönem yaklaşımı, freelance çalışmayı yalnızca ‘iş bulma’ ya da ‘hizmet satın alma’ modeli olarak değil, yeni üretim ekonomisinin bir parçası olarak konumlandırıyor. Eskiden şirketler bir iş için insan ve saat satın alırken, bugün daha çok net kapsam, güvenli süreç, hızlı eşleşme ve öngörülebilir sonuç arıyor. pofft bu ihtiyaca üç katmanlı yapısıyla yanıt veriyor.

pofft Platform, daha kapsamlı ve işbirliği gerektiren projelerde şirketleri doğru freelancer’larla eşleştirirken; pofft Dükkan, kapsamı netleşmiş hizmetlerin sabit fiyat ve garantili teslim süresiyle satın alınabildiği bir hizmet pazaryeri sunuyor. Yeni katman pofft AI ise uzmanların geliştirdiği yapay zeka agent’larını ve AI destekli servisleri, şirketlerin doğrudan kullanabileceği paketlenmiş çözümlere dönüştürüyor. Bu yapı sayesinde pofft, klasik freelance modelinin ötesine geçerek insan uzmanlığı ile yapay zeka kapasitesini aynı üretim sisteminde bir araya getiriyor.

pofft’un yeni ürünü pofft AI, uzmanların geliştirdiği yapay zeka agent’larının ve AI destekli servislerin sunulduğu yeni nesil bir pazaryeri olarak konumlanıyor. İçerik üretiminden veri analizine, araştırmadan otomasyona, pazarlamadan teknik AI çözümlerine kadar birçok alanda şirketler ihtiyaç duydukları hizmetleri teknik kurulum, kodlama ya da karmaşık araç öğrenme süreçlerine girmeden satın alabiliyor. pofft Kurucu Ortağı Nagehan Güneş Okman, bu yeni dönemi şöyle değerlendiriyor:

“Freelance sadece başlangıçtı. Bugün iş dünyasında asıl dönüşüm, insan uzmanlığı ile yapay zekanın aynı üretim akışında buluşmasıyla yaşanıyor. pofft Platform ile kapsamlı projelerde doğru uzmanı buluyoruz; pofft Dükkan ile hizmetleri sabit fiyatlı ve net kapsamlı paketlere dönüştürüyoruz; pofft AI ile ise uzmanların geliştirdiği agent’ları tekrar tekrar kullanılabilir AI servisleri haline getiriyoruz. Biz yalnızca insanları eşleştirmiyoruz; işi, uzmanlığı, yapay zekayı ve sonucu aynı ekosistemde buluşturuyoruz. Bu, freelance ekonomisi için yeni bir kırılma noktası; insan uzmanlığını AI ile büyüten bir model kuruyoruz.”

Bu model, özellikle dijitalleşme ihtiyacı artan KOBİ’ler, hızlı uzmanlık arayan büyüme şirketleri ve esnek kaynak kullanmak isteyen kurumsal ekipler için önemli bir avantaj yaratıyor. Kullanıcılar yalnızca hizmete değil, aynı zamanda güvenli ödeme, sözleşme, süreç takibi ve teslimat yönetimi gibi uçtan uca iş akışlarına da tek platform üzerinden erişiyor. pofft’un güvenli ödeme altyapısında ödeme, iş teslim edilip onaylanana kadar güvenli havuzda tutuluyor. Böylece hem şirketler hem de freelancer’lar için şeffaf, takip edilebilir ve güvenilir bir çalışma deneyimi sağlanıyor.

Nagehan Güneş Okman, bu dönüşümün freelancer ekonomisi açısından önemini şöyle anlatıyor: “Freelancer’lar artık yalnızca zamanlarını değil, uzmanlıklarını ve geliştirdikleri AI destekli iş akışlarını da pazara sunabiliyor. Böylece bir uzman, bilgisini, deneyimini yapılandırarak farklı şirketlerin ihtiyacına yönelik çözüm üretebiliyor. Bu, freelance ekonomisi için yeni bir kırılma noktası. İnsan emeğini ortadan kaldıran değil; insan uzmanlığını AI ile büyüten bir model kuruyoruz.”