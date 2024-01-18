Polat Enerji, Soma RES’e batarya depolama sistemi entegre edecek

Türkiye'nin en büyük rüzgar santrallerinden biri olan Soma Rüzgâr Enerjisi santrali ile Polat Enerji, 4 MW güç ve 4 MWh enerji kapasitesine sahip olacak yeni batarya depolama tesisi ile elektrik şebekesindeki arz ve talebin dengelenmesine katkı sağlayacak.

288,1 MWe kurulu güce sahip Soma RES, bu yeni enerji depolama yatırımı ile beraber Türkiye’nin ilk şebeke ölçekli depolama sistemini devreye almayı hedefliyor. Polat Enerji, Partner Elektronik Güç Sistemleri iş birliği ile yapılacak bu yatırım için ihtiyaç duyulan ekipmanları Huawei'den satın alınacak.

“Dengesizlik maliyetlerini azaltmayı hedefliyoruz”

Bu yatırımın yenilenebilir enerjinin yaygınlaştırılması konusunda önemli bir adım olacağının altını çizen Polat Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Neşet Cireli, “Bu yatırımla, Soma RES’ten elde edilecek olan yenilenebilir enerjiyi en üst seviyeye çıkarırken, dengesizlik maliyetlerini de azaltmayı hedefliyoruz. Elektrik şebekesindeki istikrarın desteklenmesine ve enerji akışındaki boşlukların ortadan kaldırılmasına katkı sağlayacak bu yatırım, ülkemizin yenilenebilir enerji hedeflerine ulaşmasında ve enerji tedarik kaynaklarının çeşitlenmesinde önemli bir rol oynayacaktır.” şeklinde konuştu.