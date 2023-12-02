Polat Gayrimenkul’de iki üst düzey atama

Türkiye’nin lokomotif sektörlerinden gayrimenkul ve enerji alanlarında yaptığı yatırımlar ile bulunduğu ülkelerde değer yaratmak vizyonunu benimseyen Polat Holding, iştiraki Polat Gayrimenkul bünyesinde iki üst düzey atama gerçekleştirdi.

Polat Gayrimenkul bünyesinde Gayrimenkul Geliştirmeden Sorumlu Grup Başkan Yardımcısı görevine Yezdan Kanaat getirilirken, Projelerden Sorumlu Grup Başkan Yardımcısı görevine ise Barış Saysel getirildi. Yezdan Kanaat Kasım 2023 itibarıyla, Barış Saysel ise Ekim 2023 itibarıyla yeni görevlerine başladı.

Yezdan Kanaat

Polat Gayrimenkul bünyesinde Gayrimenkul Geliştirmeden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi görevine atanan Yezdan Kanaat, lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Mimarlık Fakültesi’nde tamamladı. Yine aynı üniversitede Executive MBA eğitimini tamamlayan Yezdan Kanaat, kariyerine 1998 yılında inşaat sektöründe başladı. Sektörde 25 yılını tamamlayan Kanaat, kariyeri boyunca Türkiye’nin önde gelen firmalarında, gayrimenkul geliştirme ve proje geliştirme alanlarında üst düzey yöneticilik görevlerinde bulundu.

Barış Sayel

Polat Gayrimenkul bünyesinde Projelerden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi görevine atanan Barış Saysel, inşaat sektöründe kariyerine 1992 yılında başlamış olup, sektörde 30 yılı aşkın deneyime sahiptir. Lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünde tamamlayan Saysel, kariyeri süresince proje yönetimi ve uluslarası inşaat sözleşmeleri konularında uzmanlaşarak büyük müteahhitlik şirketlerinde yurt içi ve yurt dışı uygulama ve geliştirme için çeşitli üst düzey yönetici pozisyonlarında yer almıştır.