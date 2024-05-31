Polat Gayrimenkul’den Macaristan’da 76 milyon euroluk yeni proje

Polat Gayrimenkul, yurt dışındaki projelerine bir yenisini daha ekliyor. Budapeşte’nin Dohány bölgesinin tarihi atmosferi içinde, yeşilliklerle çevrili modern, konforlu ve lüks bir hayat sunacak bu proje için 24 Mayıs tarihinde Polat Gayrimenkul ve İspanyol All Iron Rei Socimi arasında bir imza töreni gerçekleştirildi. Projenin gerçekleştirilmesi için yeni bir şirket kuran iki firma, bu iş birliği kapsamında 76 milyon euroluk bir projeye imza atacak.

Bu yeni yatırıma ilişkin açıklama yapan Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat, "Polat Holding olarak 65 yılı aşkın süredir Türkiye'de gayrimenkul sektörüne değer katarak öncü bir rol üstleniyoruz. Yurt dışındaki yatırımlarımızın ilk adresi olan Macaristan’da hayata geçireceğimiz bu yeni gayrimenkul projemiz ile bir kez daha bilgi birikimimizi dünyaya sunacağız.” dedi.

Polat Gayrimenkul İcradan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Kaan Yücel ise "Bir yandan Budapeşte’nin en tarihi ve merkezi lokasyonlarından, diğer yandan da gençlerin popüler destinasyonlarından biri olan Dohány de gerçekleştireceğimiz Macaristan’daki bu 3. konut projemiz ile bölgeye tarihi ve kültürel dokusuna yakışır yeni bir yapı kazandırıyoruz ” şeklinde konuştu. Bölgedeki her 100 konuttan sadece 3’ünün yenilendiğini ifade eden Yücel, “Bu projeyi lokasyonu dolayısıyla ve bir başyapıt olarak tasarladığımız iç ve dış tasarımı ile Avrupa’nın en göz alıcı yapılarından olmak üzere konumluyoruz.” dedi.