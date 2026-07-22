Polifarma’da Ar-Ge ve insan odaklı büyüme: Geleceğin sağlık liderlerine tam destek

İlaç sektöründe teknolojinin, biyoteknoloji yatırımlarının ve kişiselleştirilmiş tedavilerin yeni bir dönüşüm sürecini beraberinde getirdiğini ifade eden Polifarma CEO’su Dr. Ecz. Başbuğ Öke, bu dönüşümün sektörün ihtiyaç duyduğu insan kaynağı profillerini de değiştirdiğini vurguladı.

Üniversite tercih ve mezuniyet döneminde gençlerin kariyer planlamalarının kritik önem taşıdığına dikkat çeken Dr. Ecz. Başbuğ Öke, “Geleceğin sağlık çözümlerini bugünün genç araştırmacıları geliştirecek. Türkiye'nin sağlıkta tam bağımsızlık yolculuğu, güçlü bir bilim ve Ar-Ge ekosistemiyle mümkün. Bu ekosistemin en temel taşı ise yetişmiş, nitelikli insan kaynağımızdır” değerlendirmesinde bulundu.

“İlaç sektörü çok disiplinli bir bilim ve teknoloji ekosistemi”

İlaç geliştirmenin artık yalnızca laboratuvar çalışmalarıyla sınırlı kalmadığını; yapay zekâ destekli araştırmalardan ileri üretim teknolojilerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsadığını belirten Öke, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sektörümüz eczacılar, kimyagerler, kimya mühendisleri, biyologlar, moleküler biyoloji ve genetik uzmanları, biyomühendisler, hekimler ve biyoteknoloji araştırmacıları için çok yönlü kariyer fırsatları sunuyor. Eczacılarımız Ar-Ge'den üretime, kaliteden ruhsatlandırmaya ve medikal süreçlere kadar zincirin her halkasında kritik rol üstleniyor. Sağlıkta tam bağımsızlık hedefimiz için bu alanlarda görev alacak yetkin eczacı ve araştırmacı sayısının artması büyük önem taşıyor.”

Ar-Ge yatırımları ve POLAr-Ge ile yeni kariyer alanları

İleri teknoloji odaklı yatırımlarla yeni uzmanlık alanlarının öne çıktığını belirten Öke, POLAr-Ge Merkezi’nde yürütülen çalışmalara dikkat çekti. Etkin madde geliştirme, antisens oligonükleotid, mRNA teknolojileri ve özellikle nadir hastalıklara yönelik yenilikçi tedavilerin geleceğin ilaç teknolojilerine yön verdiğini kaydeden Öke, “Bu stratejik alanlarda başarıya ulaşmak; güçlü bir laboratuvar altyapısının yanı sıra, bu projeleri omuzlayacak nitelikli araştırmacıları yetiştirmekten geçiyor. En önemli yetkinlikler ise bilimsel merak, sürekli öğrenme isteği, dijital teknolojileri etkin kullanma ve disiplinler arası bakış açısıdır” dedi.

“Genç yeteneklere yatırım, geleceğe yatırımdır”

Polifarma olarak gençlere sadece bir iş tecrübesi değil, kendilerini geliştirebilecekleri uçtan uca bir gelişim ekosistemi sunduklarını ifade eden Dr. Ecz. Başbuğ Öke, kurum kültürünü ve fırsat eşitliği vizyonunu şu sözlerle özetledi:

“Kurucumuzun mirasını yaşatan Ecz. Necdet Nuri Kumrulu Burs Fonu ile eğitimde fırsat eşitliğini destekliyor, gençlerin geleceğe daha güçlü hazırlanmasına katkı sunuyoruz. Yeni Mezun Geliştirme Programımız ve üniversite-sanayi iş birliklerimiz sayesinde gençlerimizi henüz öğrenciyken gerçek projelerle buluşturuyoruz.”

İnsan odaklı kurum kültürü ve psikolojik güven alanı

Sadece mesleki eğitime değil, çalışanların yaşam kalitesine ve psikolojik güvenine dokunan projelere de büyük önem verdiklerini belirten Öke, hayata geçirdikleri Anne ve Bebek Akademisi’nin yanı sıra; İlaç Gibi Kitap Kulübü, English Speaking Club, Politempo Müzik Kulübü, Yeşil Yakalılar ve Polipatiseverler gibi gönüllülük esasına dayalı kulüplerle yaşayan, esenliği (well-being) merkeze alan bir kurum kültürü inşa ettiklerini vurguladı.