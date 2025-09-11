Polin Group YKB Barış Pakiş: Sıkıntıları küresel gücümüzle aşacağız

YENER KARADENİZ/KOCAELİ

1976’da kurulan eğlence ve su parkı hizmeti veren Polin Waterparks, bugün 120 ülkede 4 binden fazla projeyle global su parkı endüstrisinin en güçlü oyuncularından biri. Polin Group Yönetim Kurulu Başkanı Barış Pakiş, hem Polin’in Türkiye ve dünyada elde ettiği başarıları, hem de konkordato sürecinin arka planını anlatmak üzere ekibiyle birlikte şirketin Kocaeli’de bulunan üretim tesisinde bir basın toplantısı düzenledi.

Polin Holding ve grup şirketlerinin, 10 Nisan 2025’te Gebze Asliye Ticaret Mahkemesi’nin şirkete ve bağlı kuruluşlarına 3 aylık geçici mühlet vermesiyle konkordato süreci başlamıştı. Barış Pakiş, sıkıntılı sürecin pandemi ile birlikte başladığını aktararak, o dönem eğlence sektörünün durduğunu dile getirdi.

Pakiş, “Pandemiye 50 proje ile sahada yakalandık. Ummadığımız ekonomik zorluklar yaşadık. Pandemi etkisi, enflasyonun kurun üzerinde artması, hammaddeye ulaşmadaki zorluklar, hammadde fiyatlarındaki artış bizi negatif etkiledi. O dönem banka borçlarımızı ödemekte zorlandık ama projeleri de teslim etmemiz gerekiyordu. KDV alacaklarımız da birikti, devletten, alamadık. Konkordato başvurusunu bu nedenle yaptık” dedi.

Pakiş’in verdiği bilgilere göre şirketin 20 milyon dolar borcu bulunuyor. Bu borcun yarısı bankalara yarısı ise piyasaya olan borçtan meydana geliyor. Taraflar ile anlaşma sağlanarak ve ortak hareket ederek konkordato sürecinin önümüzdeki yıl haziran ayında biteceğini dile getiren Pakiş, süreci borçları erken kapatarak daha önce de sonlandırabileceklerini dile getirdi.

Cironun yüzde 95’i ihracattan geliyor

Türkiye’den çıkan ve globale bu kadar büyük ölçüde yayılan ve lider olan nadir firmalardan biri olduklarını vurgulayan Pakiş, “AB’de, Afrika’da Asya’da, Yeni Zelenda’da, Japonya’da, Brezilya’da, İzlanda’da bile işler yapıyoruz. 120 ülkede 4 bin proje hayata geçirdik. Senede 150-200 proje yapıyoruz. Her sene 5-6 yeni ülke ekleniyor. Sibirya’da Alaska’da bile yaptık” dedi.

İhracata ilk olarak Almanya gibi en katı kuralların olduğu bir ülke ile başladıkları bilgisini veren Pakiş, “İşi öğrenirken öğrettik. O kadar bilgiye ulaştık ki bizim görüşlerimizi almaya başladılar. Normlara şekil verir hale geldik. ABD’liler de ASTM normlarını belirleyin dediler. Hem AB hem de ABD’de normu belirleyen dünyadaki tek firmayız. Bunu Türk mühendisliği ile yaptık. Sırbistan Hükümeti, bir akvaryum yapmaya karar verdi ve hiç ihale açmadan kanun hükmünde kararname ile bunu bizim yapmamızı istedi” dedi.

Pakiş’in verdiği bilgilere göre grup, 50-60 milyon Euro’su Polin Waterparks’dan gelmek üzere yıllık 80-100 milyon Euro ciro yapıyordu. Bu yıl 40 milyon Euro ciro beklediklerini belirten Pakiş, önümüzdeki yıl ise 60 milyon Euro hedeflediklerini belirtti. Cironun yüzde 95’ini ihracattan elde eden şirket hali hazırda aktif olarak 20-30 proje üzerinde çalışıyor. Yılın ise 180 proje ile tamamlanması hedefleniyor.