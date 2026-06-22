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Polinas, “Mükemmel Çalışan Deneyimi Ödülü”nün sahibi oldu

Esnek ambalaj sektörünün öncü şirketlerinden Polinas, çalışan mutluluğunu odağına alan insan kaynakları uygulamalarıyla 2026 yılında Happy Place to Work (HPW) tarafından “Mükemmel Çalışan Deneyimi Ödülü”ne layık görüldü.

Haber Merkezi
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Polinas, “Mükemmel Çalışan Deneyimi Ödülü”nün sahibi oldu
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“Mutlu Et Mutlu Ol” yaklaşımını kurum kültürünün merkezine yerleştiren Polinas, çalışanlarının bağımsız geri bildirimleri ve değerlendirme sonuçları doğrultusunda Happy Place to Work (HPW) tarafından 2026 yılında “Mükemmel Çalışan Deneyimi Ödülü”ne layık görüldü. Polinas, 2023 ve 2025 yıllarında kazandığı “Olağanüstü Çalışan Deneyimi Ödülü”nün ardından, bu yıl çalışan memnuniyeti ve deneyimi alanındaki performansını daha da ileri taşıyarak yeni bir başarıya imza attı.

Güçlü kurum kültürünün yansıması

Mükemmel Çalışan Deneyimi Ödülü, Polinas’ın çalışma ortamını sürekli geliştirme anlayışının, kapsayıcı kurum kültürünün ve çalışan bağlılığına verdiği önemin güçlü bir göstergesi niteliği taşıyor.  Çalışan memnuniyeti oranını ve değerlendirme performansını istikrarlı biçimde artıran şirket, sektörünün en mutlu iş yerleri arasında yer alma iddiasını pekiştiriyor. Polinas İnsan Kaynakları Direktörü Kemal Ozan, konuyla ilgili değerlendirmesinde şunları söyledi:

“Sürdürülebilir başarımızın temelinde, mutlu, bağlılığı yüksek ve sürekli gelişimi odağına alan insan kaynağımızın olduğuna inanıyoruz. 2023 ve 2025 yıllarında aldığımız ödüllerin ardından, bu yıl puanlarımızı daha da ileri taşıyarak ‘Mükemmel Çalışan Deneyimi Ödülü’ne layık görülmek bizim için son derece kıymetli. Türkiye’nin en mutlu iş yerleri arasında yer almak, çalışma arkadaşlarımızla birlikte inşa ettiğimiz güçlü kurum kültürünün en anlamlı göstergelerinden biri. Bu başarıda emeği bulunan tüm çalışma arkadaşlarımıza ve liderlerimize teşekkür ediyorum.”

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