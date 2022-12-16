Polisan Holding, ikinci 'yeşil fabrika'sını açtı

Üretim sahalarındaki çevreci tutumu geliştirdikleri ürünlerde de sürdürdüklerini kaydeden Mehmet Hacıkamiloğlu, “Beton, çimento ve yeraltı kimyasalları kategorisinde bulunan ürünlerimizin 27 tanesi Çevresel Ürün Beyanları (EPD) belgesine sahip. Hatta, ‘Yeşil Bina ve Şehirler Zirvesinde’, SÜRATAM/EPD Turkey, yeşil binaların sürdürülebilirliğine malzeme üreticisi olarak sunduğumuz katkılarından ötürü bizleri ödüllendirdi. Amacımız bu taraftaki hizmet kalitemizi genişletmek” diye konuştu. Hacıkamiloğlu, dekoratif boya pazarının güçlü oyuncularından biri olduklarını da hatırlatarak ürün portföylerindeki boyaların yüzde 90’ının çevresel performansının yüksek olduğunu söyledi.



Türkiye’nin köklü grup şirketlerinden Polisan Holding, boya fabrikasından sonra yeni kimya fabrikasını da yeşil bina kriterlerine uygun inşa etti. Türkiye’nin Yeşil Bina (Leed Gold) Sertifikalı ilk boya fabrikası olan Polisan Kansai Boya, 55 milyon euro yatırım bütçesi ile kurulurken, kasım ayında devreye alınan yeni kimya fabrikası ise 5 milyon euroya mal oldu. Yeşil fabrika konseptine uygun olarak tasarlanan iki fabrikanın bir diğer ortak özelliği ise Endüstri 4.0 tabanlı olması.

Yeşil fabrika yatırımları hakkında bilgi veren Polisan Holding CEO’su Mehmet Hacıkamiloğlu, “İki fabrikamız da geleceğin dünyasını şekillendirecek olan ikiz dönüşüme uyumlu olarak tasarlandı. Avrupa merkezli bu yeni ekonomik sistemin bir ayağında dijital dönüşüm diğer ayağında yeşil dönüşüm bulunuyor. Holding olarak hem yeşil dönüşüm hem de dijital dönüşüm tarafında önümüze koyduğumuz ve 2025 yılına kadar gerçekleştirmeyi umduğumuz hedefler bulunuyor. Yeşil fabrika yatırımları bu hedefler içinde yer alıyordu ve bunu başarı ile gerçekleştirmiş olmanın gururunu yaşıyoruz.” diye konuştu.

Enerji tasarrufu ve sera gazı azaltımında yeşil yapıların etkisi

Dünyada enerji kaynaklı sera gazı emisyonlarının yüzde 40’ının binalardan kaynaklandığını belirten Hacıkamiloğlu, Polisan Kimya’nın yeni üretim binasında baz tesise göre yüzde 26’lara varan enerji tasarrufu sağladıklarını söyledi. Hacıkamiloğlu, “Yeşil binalarda çevre etkisi düşük malzemelerin seçilmesi ve uygun ortam koşullarının belirlenmesi, sağlıklı ve konforlu iç ortamlar sağlamakla birlikte çalışanlarımızın verimliliğini de artırdı. Sorumlu ve yerel kaynaklardan temin edilen, geri dönüştürülmüş içeriği yüksek malzemelerin kullanıldığı, enerji verimliliği yüksek bu binalar doğrusal ekonomiden döngüsel ekonomiye geçişte önemli fırsatlar sunuyor.” dedi.

Holding olarak, çevreyi destekleyen üretim sahaları oluşturdukları gibi ürünlerini de aynı hassasiyetle geliştirdiklerini belirten Hacıkamiloğlu, devamında şunları kaydetti: “Çimento, beton ve yeraltı kimyasalları ürünlerimizin 27 tanesi tüm dünyada geçerli, Çevresel Ürün Beyanları (Environmental Product Declarations, EPD) belgesi sahibi. Belgelerimiz International EPD System ve EPD Turkey tarafından tescil edildi ve yakın zaman önce yayınlandı. Kasım ayında ÇEDBİK tarafından gerçekleştirilen ‘Yeşil Binalar ve Şehirler’ zirvesinde, SÜRATAM/EPD Turkey, Polisan Yapıkim’e yeşil binaların sürdürülebilirliğine malzeme üreticisi olarak yaptığı katkılarından ötürü plaket takdim edildi. Yapı kimyasalları tarafında toplam ciromuzun yüzde 30’unu, toplam satışımızın ise yüzde 26’sını EPD Tip 3 çevre etkilerine sahip bu ürünler oluşturuyor. Buradaki bilinç arttıkça inanıyoruz ki; yapılarda çevreyi destekleyen ürün kullanımı artacak.”

Mehmet Hacıkamiloğlu, dekoratif boya pazarının güçlü oyuncularından biri olduklarını, çevresel performansı yüksek boyaların ürün portföylerinin yüzde 90’ını oluşturduğunu aktardı.