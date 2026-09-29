Polisan Kansai Boya’nın yüzde 50’sinin devrine onay çıktı

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Şirketin açıklamasına göre Kansai Paint, Rekabet Kurulu'nun söz konusu pay devrine izin verdiğini 28 Eylül 2026 tarihinde Marmara Holding'e bildirdi.

Böylece taraflar arasında imzalanan sözleşme kapsamında gerekli yasal izinlerin alınmasına ilişkin ön koşul yerine getirildi.

93 milyon dolar peşin ödenecek

Marmara Holding, 26 Haziran 2026'da yaptığı açıklamada, yüzde 50 oranında iştirak ettiği Polisan Kansai Boya'daki paylarının tamamının şirketin diğer yüzde 50 ortağı Kansai Paint'e prensip olarak 93 milyon dolar bedelle satılması konusunda bağlayıcı olmayan ön mutabakat mektubu imzalandığını duyurmuştu.

Süreçte 29 Temmuz 2026'da ise taraflar arasında Pay Devir Sözleşmesi imzalandı. Sözleşmeye göre Marmara Holding'in Polisan Kansai Boya sermayesinin yüzde 50'sine karşılık gelen 62 milyon 501 bin 572 TL nominal değerli paylarının tamamı, tüm hak, yükümlülük ve vecibeleriyle birlikte 93 milyon dolar peşin bedel karşılığında Kansai Paint'e devredilecek.

Olağanüstü genel kurul hazırlıkları başlayacak

Rekabet Kurulu'nun izniyle birlikte gerekli yasal izinlerin alınmasına ilişkin ön koşulun yerine getirildiğini açıklayan Marmara Holding, pay devrine ilişkin olağanüstü genel kurul toplantısının gerçekleştirilmesi için hazırlıklara başlayacağını bildirdi.