Poliüretan sektör temsilcileri PU Expo İstanbul öncesi buluştu

POLYDER Başkanı F. Müge Pınar, POLYDER Yönetim Kurulu Üyesi Ali Kılıç ve CNG Expo Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Yaman’ın ev sahipliğinde gerçekleşen buluşmada sektörün büyüme potansiyeli, yeni yatırım fırsatları, sürdürülebilirlik odaklı dönüşüm süreci ve uluslararası pazarlardaki gelişmeler masaya yatırıldı. Katılımcılar ayrıca, PU Expo İstanbul 2026’nın sektöre sağlayacağı katkılar, fuarın hedefleri ve bu yılki organizasyona ilişkin yenilikler hakkında kapsamlı bilgi aldı. Sektör profesyonelleri arasında bilgi paylaşımının ve yeni iş birliği imkanlarının öne çıktığı gece, poliüretan endüstrisinin geleceğine yönelik ortak vizyonun güçlendirilmesine de katkı sağladı.

“Pastayı Birlikte Büyütmeyi Hedefliyoruz”

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan POLYDER Başkanı F. Müge Pınar, Türkiye’nin güçlü sanayi altyapısı, stratejik coğrafi konumu, üretim kapasitesi ve nitelikli insan kaynağıyla poliüretan sektöründe bölgesel bir üretim ve dağıtım merkezi olabilecek potansiyele sahip olduğunu söyledi. Düzenleyecekleri fuarın uluslararası bir kimlik kazanmasının, yalnızca ziyaretçi ve katılımcı sayısının artması anlamına gelmeyeceğini kaydeden Pınar, “Bu, aynı zamanda Türkiye’nin poliüretan sektöründeki görünürlüğünün artması, yeni yatırım fırsatlarının oluşması, ihracat kanallarının genişlemesi ve küresel tedarik zincirlerinde daha güçlü bir konuma ulaşması anlamına gelecektir. Kısacası hedefimiz mevcut pastayı paylaşmak değil, pastayı birlikte büyütmek. Daha fazla üretici, daha fazla tedarikçi, daha fazla teknoloji sağlayıcısı ve daha fazla uluslararası alıcının ülkemizde buluşması; sektörümüzün tüm oyuncularına yeni fırsatlar oluşturacaktır. Kazanan yalnızca tek tek şirketler değil, Türkiye poliüretan ekosisteminin tamamı olacaktır,” diye konuştu.

“Türkiye Poliüretan Sektörü Küresel Liderlik Yolunda Kenetlendi”

POLYDER Yönetim Kurulu Üyesi Ali Kılıç, Türk poliüretan sektörünün küresel pazardaki rekabet gücünü artırmak ve uluslararası arenada liderliğe oynamak amacıyla tek çatı altında kenetlendiğini belirtti. 2009 yılında yalnızca birkaç firmayla başlayan sektörel yolculuğun bugün dev bir ekosisteme dönüştüğünü ifade eden Kılıç, tüm sektör paydaşları olarak bu büyük başarı hikayesinin haklı gururunu yaşadıklarını dile getirdi.