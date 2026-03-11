Pol’s Gıda Pazarlama Direktörlüğü görevine Müge Taşatmanlar atandı

Sektörün tecrübeli isimlerinden Müge Taşatmanlar, Ocak 2026 itibarıyla Pol’s Gıda Pazarlama Direktörü olarak bayrağı devraldı.

Müge Taşatmanlar kimdir?

Müge Taşatmanlar, kariyeri boyunca gıda sektöründe ulusal ve uluslararası ölçekte pek çok başarıya imza attı. Pol’s ailesine katılmadan önce Tchibo Türkiye’de Coffee Bar Pazarlama Müdürü olarak görev yapan Taşatmanlar, burada kategori yönetimi, fiyatlandırma ve stratejik pazarlama süreçlerinden sorumluydu.

Daha önceki dönemlerde ise; Altınmarka Grubu’na bağlı Detay Gıda’da Pazarlama Müdürü olarak görev alarak şirketin bünyesindeki markaların pazarlama süreçlerini, Ar-Ge ile koordineli ürün geliştirme çalışmalarını başarıyla yürüttü. Taşatmanlar, kariyer yolculuğunda ayrıca İstanbul Bilgi Üniversitesi ve Kahve Dünyası gibi kurumlarda önemli pazarlama ve marka yönetimi rollerini üstlendi.

Ocak 2026 itibarıyla Pol’s Pazarlama Direktörü olarak göreve başlayan Müge Taşatmanlar, lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde tamamlamış, yüksek lisans derecesini ise Yeditepe Üniversitesi’nde İşletme (MBA) alanında almıştır. Taşatmanlar, stratejik marka yönetimi, kurumsal iletişim ve etkinlik yönetimi konularındaki uzmanlığıyla Pol’s’un iki ana kategorisi Pol’s Freeze Fresh ve Pol’s Gurme için sürdürülebilir büyüme hedeflerine katkı sağlamanın yanı sıra, markanın konumlandırmasından entegre pazarlama iletişimine, ürün geliştirmeden dijital medya süreçlerine kadar tüm pazarlama operasyonlarına liderlik edecek.