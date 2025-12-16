Pomega Enerji'de iki üst düzey atama

Kontrolmatik bağlı ortaklığı Pomega Enerji'de üst yönetim atamaları gerçekleştirildi.

Şirketin KAP açıklaması şöyle:

"Şirketimizin bağlı ortaklığı Pomega Enerji Depolama Teknolojileri A.Ş.'nin üst yönetim yapılanmasına ilişkin olarak aşağıdaki görev değişiklikleri ve atamalar gerçekleştirilmiştir.

Pomega Enerji Depolama Teknolojileri A.Ş.'nde Genel Müdür olarak görev yapmakta olan Sayın Osman Şahin Köşker, Ocak 2026 itibarıyla mevcut görevinden ayrılacaktır.

Sayın Köşker, 1 Nisan 2026 tarihine kadar Interim Genel Müdür olarak görevine devam edecek olup, 2026 yılı boyunca Pomega Enerji Depolama Teknolojileri A.Ş.’ne Yönetim Kurulu seviyesinde ve danışmanlık kapsamında destek vermeyi sürdürecektir.

Bu kapsamda Pomega Enerji Depolama Teknolojileri A.Ş.'ne;

Sayın David Chang, 2 Ocak 2026 tarihi itibarıyla CEO (Chief Executive Officer) olarak,

Sayın Gökhan Serdar ise 15 Aralık 2025 tarihi itibarıyla CFO (Chief Financial Officer) olarak atanmıştır.

Sayın David Chang; üretim, tüketici elektroniği ve teknoloji odaklı organizasyonlarda 20 yılı aşkın uluslararası üst düzey yöneticilik ve yönetim kurulu deneyimine sahiptir. Kendisi Tayvan (ROC) vatandaşı olup; Avrupa, Çin ve gelişmekte olan pazarlarda yürüttüğü global operasyonlar, birleşme ve satın alma entegrasyonları ile büyük ölçekli yatırım projelerinde önemli başarılara imza atmıştır.

Daha önce Suunto’da CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmış; şirketin stratejik dönüşüm sürecine, global ürün geliştirme faaliyetlerine ve sınır ötesi ortaklık yapılarına liderlik etmiştir. Operasyonel mükemmeliyet, finansal disiplin, ölçeklenebilir organizasyon yapıları ve kurumsal yönetişim alanlarında derin bir uzmanlığa sahiptir.

Sayın Gökhan Serdar, Bilkent Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olup kariyerine Arthur Andersen’da denetim alanında başlamış, ardından Ernst & Young’da görev almıştır. Daha sonra Yaşar Grubu bünyesinde Dyo ve Pınar şirketlerinde finans alanında çeşitli üst düzey yönetim pozisyonlarında bulunmuştur.

2014 yılında katıldığı ABD merkezli TPI Composites’te sırasıyla EMEA Bölgesi CFO’su, EMEA & Hindistan Başkan Yardımcısı ve EMEA Bölgesi Kıdemli Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Bu dönemde sorumluluğundaki bölgenin yaklaşık yirmi kat büyümesine liderlik etmiş; Hindistan’da sıfırdan tesis kurulumunu ve bölgesel stratejik dönüşüm projelerini başarıyla yönetmiştir. Global operasyonlar, finansal yönetim ve çok uluslu organizasyonların idaresi konularında 20 yılı aşkın deneyime sahiptir.

Söz konusu atamaların, Pomega Enerji Depolama Teknolojileri A.Ş.’nin küresel büyüme hedeflerine, kurumsal yönetim yapısına ve finansal ile operasyonel kapasitesine önemli katkılar sağlaması beklenmektedir."