Porland, Dünya Kahve Tadımcıları Şampiyonası ve Dünya Kahve Kavurma Şampiyonası iş birliklerine üç yıl daha devam ediyor

Kahve kültürünü yakından takip eden Porland, bu alandaki iş birliklerini uzun vadeli bir yaklaşımla sürdürüyor. İlk üç yıllık dönemde Dünya Kahve Tadımcıları Şampiyonası’nın (World Cup Tasters Championship – WCTC) isim sponsorluğunu üstlenen marka, yeni dönemde bu iş birliğine üç yıl daha devam ediyor. WCTC’nin yanı sıra Dünya Kahve Kavurma Şampiyonası’nın (World Coffee Roasting Championship – WCRC) verdiği destek sponsorluğunu da üç yıl daha sürdürecek olan Porland, kahve tadımı ve kavurma alanlarında dünyanın farklı noktalarından profesyonelleri bir araya getiren organizasyonlarla iş birliğini güçlendirecek.

“Porselen üretimindeki deneyimimizi, kahve profesyonellerinin ihtiyaçlarıyla buluşturacağız”

Porland’ın bu alandaki uzun soluklu iş birliklerinin, kahve profesyonelleriyle kurduğu bağın önemli bir parçası olduğunu belirten Porland Yönetim Kurulu Üyesi İmge Pamukçu, WCTC isim sponsorluğu ve WCRC destek sponsorluğunu üç yıl daha uzatmaktan memnun olduklarını ifade etti. Kahve kültürüyle kurdukları ilişkiyi uzun vadeli bir iş birliği olarak gördüklerine dikkat çeken Pamukçu, “WCTC’nin ilk üç yıllık isim sponsorluğu döneminde dünyanın farklı ülkelerinden kahve tadım profesyonellerini bir araya getiren bu önemli organizasyonun parçası olduk. Kahveye yönelik ilginin ve profesyonel kahve kültürünün gelişimini yakından takip ettik. Porland olarak, sahip olduğumuz üretim gücünü bu alandaki profesyonellerle buluşturduk. Bu nedenle isim ve destek sponsorluğumuzu üç yıl daha sürdürme kararı aldık. Önümüzdeki üç yılda da kahve kültürünün gelişimine katkı sağlayan organizasyonlarda yer alacağız ve farklı uzmanlık alanlarında çalışan profesyonellere ulaşacağız. Böylece porselen üretimindeki deneyimimizi, kahve profesyonellerinin ihtiyaçlarıyla buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.

“Tadım ve kavurma alanlarına yönelik ürün ve tasarım çalışmalarımızı geliştireceğiz”

Uzun soluklu iş birliklerinin Porland’ın profesyonel organizasyonlarla kurduğu ilişkileri geliştirmesine katkı sunduğunu belirten Pamukçu, “WCTC kapsamında özel olarak tasarladığımız kahve tadım fincanlarının şampiyonada kullanılması, Porland’ın porselen üretimindeki deneyimini bu alana taşıdığımız çalışmalarımızdan biri oldu. Dereceye giren yarışmacılara verilen kupa ve ödülleri de Porland olarak biz ürettik. Önümüzdeki dönemde de bu deneyimden yola çıkarak, tadım ve kavurma alanlarına yönelik ürün ve tasarım çalışmalarımızı geliştirmeyi sürdüreceğiz. Bu iş birliklerini, Porland’ın porselen üretimindeki uzmanlığını farklı alanlarla buluşturan ve yeni tasarım olanakları geliştirmemize katkı sağlayan önemli bir çalışma alanı olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı.