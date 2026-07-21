Porland, Looma ile yazın renklerini sofralara taşıyor

Yaz mevsiminin canlılığını tasarım diliyle buluşturan Porland, yeni koleksiyonu Looma ile sofralara Akdeniz’in sıcaklığını taşıyor. İlhamını İtalya’nın limon bahçeleriyle ünlü Amalfi Kıyısı’nın retro plajlarından alan koleksiyon, güneşin en parlak anlarını çağrıştıran sarı tonlarını, mavinin dinginliği ve el çizimi desenlerle buluşturuyor. Canlı renkleri ve hareketli desenleriyle Looma, Akdeniz'in sıcak ruhunu sofralara zarif bir dokunuşla yansıtıyor.

Looma, Akdeniz esintisini sofralara taşıyor

Looma; limon motifleri, yaprak detayları ve akışkan şal desenleri ve kıvrımlı motifleriyle yazın hafifliğini zarif bir tasarım diliyle yorumluyor. Dama desenlerinden ilham alan stilize grafik dili koleksiyona çağdaş bir karakter kazandırırken, el çizimi dokular tasarımlara özgün bir ifade katıyor. Porland’ın Chopin formuna uyarlanan desenler, estetik bütünlüğü işlevsellikle buluşturuyor. Sabah kahvaltılarından uzun yaz akşamı sofralarına kadar farklı kullanım alanlarına uyum sağlayan Looma, mevsimsel bir trend olmanın ötesine geçerek zamansız bir görünüm sunuyor. Güneşle ısınmış sarı tonları, Akdeniz'in ferahlığını hissettiren mavi dokunuşlar ve hareketli desenleriyle koleksiyon, sofralara sıcak ve davetkâr bir atmosfer kazandırıyor. Yazın neşesini dört mevsime taşıyan Looma, günlük sofralardan özel buluşmalara kadar her ana zarif ve enerjik bir dokunuş katıyor.